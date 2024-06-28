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Рассыпчатый плов на сковороде: как приготовить и какие нужны ингредиенты

28 июня 2024, 17:26
Фото: istock/from_my_point_of_view

Фото: istock/from_my_point_of_view

Для приготовления плова подойдет любое мясо, поэтому блюдо является универсальным и подходит на каждый день. О том, как сделать плов рассыпчатым и с чем его лучше подать расскажет редакция «Радио 1».


Какие ингредиенты нужны для плова

  • Мясо (в этом рецепте – курица) — 500 г
  • Рис — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Чеснок — 1 головка
  • Растительное масло — 130 мл
  • Соль, черный и красный перец — по вкусу
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить плов с курицей на сковороде


  1. Лучше всего готовить плов из куриных бедер. Каждое бёдрышко можно разделить на 3-4 части.
  2. Затем лук и морковь нужно очистить от кожуры и ополоснуть в проточной воде.
  3. В широкую сковороду нужно налить немного растительного масла и разогреть до горячего состояния. Подготовленная курица выкладывается на сковороду и жарится на сильном огне до золотистой корочки. Примерно это 4-5 минут.
  4. Очищенные лук и морковь необходимо измельчить.
  5. Лук нарезается полукольцами, а морковь режется тонкими брусочками.
  6. В сковороду к обжаренной курице следующим шагом добавляются лук и морковь.
  7. Далее курицу нужно посолить и поперчить, после чего обжаривать 2-4 минуты.
  8. Затем в сковороду добавляется немного воды.
  9. В центр устанавливается головка чеснока и сковорода накрывается крышкой. Тушится мясо на небольшом огне минут 10-15.
  10. Промытый ранее рис добавляется в сковороду.
  11. Горячей воды нужно налить так, чтобы она была немного выше уровня риса. В центре также должен находится чеснок. Далее сковорода накрывается крышкой и плов готовится 20-25 минут. За это время рис впитает в себя всю жидкость.


Фото: istock/elena_hramowa

Как и с чем подавать плов


Плов нужно подавать горячим, но перед этим следует дать ему настояться в течение 10-15 минут. К плову из курицы можно подать свежие овощи и ароматную зелень. Чай также станет отличным дополнением к сытному, рассыпчатому плову.

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#лук
Чернышенко назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
28 июня 2024, 17:43

Фото: iStock / sezer ozger

Роуминг между Россией и Белоруссией рассчитывают отменить до конца этого года.
Такой срок назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, российские операторы уже подтвердили готовность к отмене роуминга, и сейчас идут переговоры с белорусскими операторами.
«Мы планируем, что до конца года это произойдет, как нам поручили президенты России и Белоруссии», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос «Известий».
Как напоминает издание, работа по отмене роуминга между двумя странами началась в 2017 году. С апреля 2022-го была отменена плата за определённое количество входящих вызовов в роуминге. 24 мая Владимир Путин заявил, что вскоре внутри Союзного государства будет отменён роуминг сотовой связи.

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#россия
#белоруссия
#телефон
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Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда
28 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мигрантов нужно обучать российскому законодательству и русскому языку до их приезда в Россию, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы ценим соблюдение наших законов. Важно проводить разъяснительную работу в странах, откуда приезжают мигранты, таких как Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Необходимо, чтобы существовали организации, знакомящие людей с нашими законами и проводящие соответствующее обучение», — отметила Москалькова.
Она также подчеркнула важность знания русского языка мигрантами и отметила, что было бы полезно, если бы в их странах существовали образовательные учреждения, подготавливающие к выезду в Россию и обучающие русскому языку.

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#мигранты
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#сво
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Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам округа
28 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

33 человека закончили в этом году школу №30 в Химках, четверо из них — с медалью. Аттестаты выпускникам вручили глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны» — напутствовал выпускников Дмитрий Волошин.
Успехов ребятам также пожелали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

«Желаю добиваться тех результатов, которые вы ставите перед собой, и всегда идти к намеченной цели», — сказала Ирина Роднина.
Школа №30 является одной из ведущих в округе Химки. Её ученики регулярно участвуют в региональных и всероссийских олимпиадах.

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#поздравление
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Спасет от жары: Как приготовить мороженое в домашних условиях
28 июня 2024, 17:14

Фото: istock/Irina Taskova

В жаркую летнюю пору всегда хочется охладиться. Мороженое — одно из любимых сладостей и детей, и взрослых летом. Как представить 3 солнечных месяца без мороженого? А если оно с ягодами или фруктами, то это походит на высший пик гастрономического наслаждения. Рассказываем, как приготовить клубничное мороженое в домашних условиях.

Какие ингредиенты понадобятся (на одну порцию):


Сливки жирные (33%) — 63 мл.
Сгущенное молоко — 12,5 гр.
Сахарная пудра — 0,3 гр.
Клубника — 37,5 гр.

Для того, чтобы приступить к основным действиям, приготовьте продукты. Клубника подойдет и свежая (нужно помыть, удалить чашелистики и обсушить на полотенце), и замороженная (нужно достать из морозильной камеры за 20 до приготовления).
Сливки желательно охладить.

Пошаговый рецепт:

  1. Опустите ягоды в стакан для блендера, насыпьте туда сахарную пудру и взбейте до состояния пюре;
  2. Сливки вылейте в большую миску и взбейте до загустения (сначала на маленьких, потом на средних скоростях);
  3. Добавьте к сливкам сгущенное молоко и продолжайте взбивать до плотного загустения;
  4. Добавьте к смеси пюре из клубники и перемешайте массу до однородности.

Фото: iStock/Emmanuel Perez

Из основных действий — все. Осталось разложить получившееся по формочкам и заморозить на 5-6 часов. А после — украсить и подавать к столу.

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#клубника
#молоко
#продукты
#ягоды
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В Химках выбирают название для новой ж/д станции
28 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Новую железнодорожную станцию откроют на территории городского округа Химки рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система», название для станции будет выбрано по итогам народного голосования. О ходе голосования главе округа Дмитрию Волошину доложил его первый заместитель Родион Лёвочка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители могут выбрать одно из шести названий: «Химки – 2», «Монумент», «Ленинградское шоссе», «Две столицы», «ул. Германа Титова», и «Новые Химки», — рассказал Лёвочка.
Он добавил, что платформу построят рядом с монументом «Противотанковые ежи». Приступить к строительству станции должны в будущем году.

Голосование по выбору названия станции продлится до 9 июня. Оно проводится на региональном портале госуслуг. Отдать голос за понравившийся вариант может любой желающий.

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#железнодорожная станция
#голосование
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Освежающее блюдо: как приготовить холодный борщ по простому рецепту
28 июня 2024, 16:57

Фото: istock / intek1

В жаркую погоду предпочтение часто отдается прохладным блюдам. Одним из таких является освежающий холодный борщ. О том, как приготовить сытный овощной суп расскажет редакция «Радио 1».

Ингредиенты для холодного борща


  • Вода — 2,5 л
  • Свекла — 3 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Картофель — 4–5 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук зеленый — несколько стеблей
  • Укроп — несколько стеблей
  • Уксус яблочный — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу


Как приготовить холодный борщ


  1. В первую очередь нужно тщательно вымыть овощи и зелень. После этого одна свекла делится на четверти и выкладывается в кастрюлю с водой. Затем в емкость вливается уксус. Далее содержимое кастрюли варится 30-40 минут после кипения.
  2. Следующим шагом нужно убрать из кастрюли свеклу – она пригодится позже. Отвар выливать не нужно. Он процеживается, а затем в него добавляется вареная, нашинкованная свекла. Однако важно, чтобы овощ уже был остывшем.
  3. Далее отвар нужно поставить в холодильник.
  4. В это время можно отварить яйца. Их, как правило, варят вкрутую. Режутся яйца кубиками, также следует порезать огурцы. Добавлять яйца и огурцы нужно в самом конце.
  5. Оставшиеся два клубня свеклы запекаются в фольге. Оптимальная температура — 180 градусов.
  6. После того, как овощи остынут, их нужно нашинковать и высыпать в охлажденный отвар.
  7. Затем брусками нужно нарезать очищенный картофель. Для его готовки понадобится не более 15 минут после кипения. Потом отвар остужается и отправляется в холодильник.
  8. На этом этапе в отвар нужно опустить свеклу и картофель, затем добавить яйца и огурцы.
  9. Готовый борщ нужно поперчить, посолить и убрать в холодильник. Через час блюдо можно употреблять.



Фото: istock / Milanchikov

С чем подают холодный борщ


Подается холодный борщ со свеклой вместе со сметаной или свежей зеленью.

Ржаной хлеб или сухарики из пшеничного хлеба с приправами (солью, молотым черным перцем, горчичным соусом), станут идеальным дополнением для освежающего летнего блюда.

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#лук
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В Севастополе введут штрафы за отказ в укрытии на частных объектах при тревоге
28 июня 2024, 16:46

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Севастополе будут штрафовать за отказ от допуска на объекты частной собственности во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.
Отмечается, что для физических лиц размер штрафа составит 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 10–50 тыс. руб. При нарушении соответствующего закона юридические лица должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили восьмилетнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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В России представили аналог YouTube
ТАСС: запущено новое российское приложение, приближенное к YouTube
28 июня 2024, 16:32

Фото: IStock/anyaberkut

Российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube. Презентация состоялась в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий, сообщает ТАСС.
В России уже есть аналоги зарубежного YouTube, такие как «RuTube» и «VK Видео». Новое приложение в отличие от них будет максимально приближенным по интерфейсу и функционалу к американской платформе.

В релизе анонсировали, что видеохостинг «Платформа» будет иметь систему рекомендаций и продвижений для блогеров. Видеоролики распознаются на русском и английском языках и транслируются в качестве до 4К. Сейчас платформа выдерживает до 240 тысяч запросов в секунду и имеет внутреннюю систему ограничений - ролики, нарушающие правила сервиса и законодательство РФ будут блокироваться.

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Автобусы «Мострансавто» доставят участников «Поезд памяти» в парк «Патриот»
28 июня 2024, 16:16

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Автобусы «Мострансавто» перевезут участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках военно-патриотического проекта «Поезд памяти» автобусы Мострансавто 1 июля 2024 года доставят школьников и сопровождающих их лиц в парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

«Для перевозки будут использованы комфортабельные автобусы большого класса с жёлтыми проблесковыми маячками, как того требуют правила организованной перевозки группы детей. Транспортные средства оборудованы всеми необходимыми системами безопасности: сиденьями с ремнями, тахографами, спутниковыми навигационными системами. Перед выходом на маршруты автобусы пройдут тщательную предрейсовую проверку, а водители получат инструктаж по безопасности перевозок детей», — поделились в пресс-службе.

В этом году «Поезд памяти» проходит уже в третий раз. 20 июня специальный состав со старшеклассниками из восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. В течение двух недель школьники посетят 15 городов, которые сыграли важную роль в Победе в Великой Отечественной войне.

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