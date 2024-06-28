Рассыпчатый плов на сковороде: как приготовить и какие нужны ингредиенты

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Для приготовления плова подойдет любое мясо, поэтому блюдо является универсальным и подходит на каждый день. О том, как сделать плов рассыпчатым и с чем его лучше подать расскажет редакция «Радио 1».
Какие ингредиенты нужны для плова
- Мясо (в этом рецепте – курица) — 500 г
- Рис — 500 г
- Морковь — 500 г
- Репчатый лук — 2 головки
- Чеснок — 1 головка
- Растительное масло — 130 мл
- Соль, черный и красный перец — по вкусу
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Как приготовить плов с курицей на сковороде
- Лучше всего готовить плов из куриных бедер. Каждое бёдрышко можно разделить на 3-4 части.
- Затем лук и морковь нужно очистить от кожуры и ополоснуть в проточной воде.
- В широкую сковороду нужно налить немного растительного масла и разогреть до горячего состояния. Подготовленная курица выкладывается на сковороду и жарится на сильном огне до золотистой корочки. Примерно это 4-5 минут.
- Очищенные лук и морковь необходимо измельчить.
- Лук нарезается полукольцами, а морковь режется тонкими брусочками.
- В сковороду к обжаренной курице следующим шагом добавляются лук и морковь.
- Далее курицу нужно посолить и поперчить, после чего обжаривать 2-4 минуты.
- Затем в сковороду добавляется немного воды.
- В центр устанавливается головка чеснока и сковорода накрывается крышкой. Тушится мясо на небольшом огне минут 10-15.
- Промытый ранее рис добавляется в сковороду.
- Горячей воды нужно налить так, чтобы она была немного выше уровня риса. В центре также должен находится чеснок. Далее сковорода накрывается крышкой и плов готовится 20-25 минут. За это время рис впитает в себя всю жидкость.
Фото: istock/elena_hramowa
Как и с чем подавать плов
Плов нужно подавать горячим, но перед этим следует дать ему настояться в течение 10-15 минут. К плову из курицы можно подать свежие овощи и ароматную зелень. Чай также станет отличным дополнением к сытному, рассыпчатому плову.
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