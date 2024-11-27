Рассказывающая о производстве спецпитания выставка открылась в Видном

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
В Видном открылась фотовыставка, посвящённая расположенному в городе Всероссийскому научно-исследовательскому институту технологии консервирования. Выставка развёрнута в сквере «Юность», рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
«Институт консервной и овощесушильной промышленности, как ранее он назывался, был основан в 1930 году. Изначально располагался в Москве. В Видное институт переехал в 1975-м. В следующем году исполнится 50 лет с момента начала его работает на территории городского округа», – рассказала руководитель историко-культурного центра Ленинского округа Любовь Польшакова.Материалы выставки представляют собой фотолетопись работы учёных, экспедиций и праздников, отражает почти вековую историю института.
«В годы войны в институте разрабатывали консервы и сухие продукты для фронта. С 1955 года ВНИИКОП отвечал за выпуск питания для спецконтингента: военнослужащих, полярников, альпинистов. Обеспечивал питанием экипажи всех орбитальных кораблей, начиная с полёта Юрия Гагарина, а затем и космических станций. К Олимпиаде-80 наши учёные создали рационы спортсменов. Затем институт разрабатывал спецпитание для участников экспедиций на Северный полюс», – отметила Польшакова.Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
Сейчас институт считается основным центром консервирования плодоовощной продукции. Фотовыставка будет работать до 15 января.
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