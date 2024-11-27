В Ленинском городском округе родилась девочка под ангельским номером

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Жительница Московской области в возрасте 37 лет на 39-й неделе беременности поступила в акушерское отделение патологии беременности Видновского перинатального центра. Во время операции кесарева сечения родилась девочка. Она стала 5555-м ребёнком, который появился на свет в этом перинатальном центре в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Пациентка поступила с диагнозом — анатомически узкий таз второй степени. Операция кесарева сечения прошла прекрасно, без технических сложностей. Кровопотеря составила 220 миллилитров», — сообщила акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности Видновского перинатального центра Патима Муртаева.Ребёнок родился с весом 2980 граммов и ростом 49 сантиметров, его состояние оценили на 8,9 баллов по шкале Апгар.
Пациентки со всей Московской области с серьёзными патологиями обращаются в Видновский перинатальный центр за квалифицированной помощью опытных специалистов.
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