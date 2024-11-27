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В Ленинском городском округе родилась девочка под ангельским номером

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Жительница Московской области в возрасте 37 лет на 39-й неделе беременности поступила в акушерское отделение патологии беременности Видновского перинатального центра. Во время операции кесарева сечения родилась девочка. Она стала 5555-м ребёнком, который появился на свет в этом перинатальном центре в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Пациентка поступила с диагнозом — анатомически узкий таз второй степени. Операция кесарева сечения прошла прекрасно, без технических сложностей. Кровопотеря составила 220 миллилитров», — сообщила акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности Видновского перинатального центра Патима Муртаева.
Ребёнок родился с весом 2980 граммов и ростом 49 сантиметров, его состояние оценили на 8,9 баллов по шкале Апгар.



Пациентки со всей Московской области с серьёзными патологиями обращаются в Видновский перинатальный центр за квалифицированной помощью опытных специалистов.

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#гинеколог
#ленинский городской округ
#подмосковье
В Ленинском округе обустроили уличное освещение по пяти адресам
27 ноября 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Уличное освещение провели по пяти адресам в Ленинском городском округе в рамках выполнения годового плана по губернаторской программе «Светлый город», локации были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Освещение появилось, в частности, на Садовой улице, а также во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола в деревне Тарычево, в районе деревни Ближние Прудищи, в сельском поселении Совхоза имени Ленина и от Зелёного шоссе до деревни Коробово», — говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году в Ленинском округе установили 20 шкафов управления системами наружного освещения и заменили 2754 светильника на энергоэффективные.

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#ленинский городской округ
#свет
#освещение
#благоустройство
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Жителям Ленинского округа рассказали о получении печати о гражданстве РФ для детей
27 ноября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Одной из самых востребованных государственных услуг является получение штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении, которое должно быть оформлено на каждого ребёнка до достижения им 14 лет согласно прошлогоднему указу президента Российской Федерации. Сотрудники миграционного отдела предоставили информацию о процедуре предоставления услуги, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Получить штамп можно в одном из трех миграционных пунктов на территории Ленинского городского округа. Обратиться с заявлением необходимо одному из законных представителей несовершеннолетнего, имеющему гражданство России и постоянную или временную регистрацию на территории муниципалитета. Это можно сделать в порядке живой очереди или по предварительной записи на портале госуслуг», — сообщила старший специалист отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу Ольги Лешан.
Бланк заявления можно найти в Приложении № 7 к Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». Заявление должно быть написано от руки понятным почерком без помарок и исправлений. Срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней.

«Красный» штамп должен быть в обязательном порядке. Желательно поставить его сразу же, как только новорожденному ребенку выдано свидетельство о рождении. Это требуется для получения большинства государственных услуг, в том числе для регистрации ребенка по месту жительства, оформления загранпаспорта и других», — подчеркнула Лешан.
Для получения гражданства Российской Федерации взрослыми предусмотрена процедура, регулируемая федеральным законодательством. Чтобы это сделать, необходимо обратиться в один из миграционных центров Московской области.

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#гражданство
#услуги
#заявление
#ленинский городской округ
#подмосковье
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Рассказывающая о производстве спецпитания выставка открылась в Видном
27 ноября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

В Видном открылась фотовыставка, посвящённая расположенному в городе Всероссийскому научно-исследовательскому институту технологии консервирования. Выставка развёрнута в сквере «Юность», рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
«Институт консервной и овощесушильной промышленности, как ранее он назывался, был основан в 1930 году. Изначально располагался в Москве. В Видное институт переехал в 1975-м. В следующем году исполнится 50 лет с момента начала его работает на территории городского округа», – рассказала руководитель историко-культурного центра Ленинского округа Любовь Польшакова.
Материалы выставки представляют собой фотолетопись работы учёных, экспедиций и праздников, отражает почти вековую историю института.
«В годы войны в институте разрабатывали консервы и сухие продукты для фронта. С 1955 года ВНИИКОП отвечал за выпуск питания для спецконтингента: военнослужащих, полярников, альпинистов. Обеспечивал питанием экипажи всех орбитальных кораблей, начиная с полёта Юрия Гагарина, а затем и космических станций. К Олимпиаде-80 наши учёные создали рационы спортсменов. Затем институт разрабатывал спецпитание для участников экспедиций на Северный полюс», – отметила Польшакова.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

Сейчас институт считается основным центром консервирования плодоовощной продукции. Фотовыставка будет работать до 15 января.

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В Ленинском городском округе родилась девочка под ангельским номером
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#питание
#подмосковье
#московская область
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Для школьников Каширы провели занятие о заботе о себе и окружающих
27 ноября 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок по теме «С заботой о себе и окружающих» провели в школах городского округа Кашира в рамках еженедельных «Разговоров о важном», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Задачей занятия было научить ребят внимательно относиться к своему физическому, психологическому и эмоциональному состоянию, научиться распознавать свои чувства, а также быть внимательными к чувствам и состоянию других людей», — говорится в сообщении.
В администрации округа подчеркнули, что такой урок стал очень полезным для ребят, так как именно забота о себе является основой здоровых и крепких отношений с другими людьми.

Ранее сообщалось, что танцевальный коллектив из Каширы выиграл Гран-при на международном конкурсе «Танцевальный триумф».

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#кашира
#уроки
#дети
#школьники
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Четыре представителя Подмосковья стали финалистами проекта «Дизайн-марафон»
27 ноября 2024, 10:20

Фото: пресс-служба проекта «Дизайн-марафон»

Итоги отборочного этапа подвели на проекте «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в финал вышли 65 участников из разных регионов страны, в том числе четыре представителя Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Отбор проводился в течение четырёх месяцев, по его итогам приглашение на участие в финале получили приглашены 65 специалистов в области дизайна из 28 российских регионов. В ходе трёхдневных финальных испытаний они будут выполнять задания по тематике преобразования общественной среды и разрабатывать дизайн-решения для государства», — говорится в сообщении.
Для финалистов подготовлена уникальная лекционная программа, а работать они будут под руководством экспертов проекта. Финал завершится защитой проектов, которые разработают участники.

Отмечается, что от Московской области в финал «Дизайн-марафона» вышли Юлия Попова с проектом системы городской туристической навигации, Екатерина Воронцова с проектом фирменного стиля Минфина РФ, Анастасия Попова с проектом системы навигации в медучреждении и Екатерина Зубарева с проектом главной страницы для сайта государственного колледжа.

Финал будет проходить с 3 по 5 декабря на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

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#московская область
#подмосковье
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К системе «Безопасный регион» в Ленинском подключили ещё 1 тыс. видеокамер
27 ноября 2024, 10:20

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

В Ленинском городском округе к системе «Безопасный регион» с начала года подключили около 1 тыс. видеокамер.
Теперь в муниципалитете работает 7,59 камер, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.
«Практика свидетельствуют об эффективности применения комплексного подхода в этой работе. О наличии видеокамер системы «Безопасный регион» жители могут узнать на портале «Добродел». При необходимости они могут попросить сохранить видеозапись или внести предложение по установке новых устройств», – отметил Каторов.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году планируется подключить ещё порядка 500 камер. Цель системы «Безопасный регион» – безопасность в местах массового скопления людей, на социальных объектах и других значимых местах.

Вся видеоинформация попадает в архив, где хранится 30 дней. Это помогает в работе правоохранительных органов. Кроме того, камеры оценивают обстановку в городе, качество благоустройства, уборки территории и многое другое.
«Ленинский округ активно развивается, строятся новые микрорайоны, растёт число жителей. Увеличивается и потребность в усилении мер безопасности. Открываем новые участковые пунктов полиции. В этом году такой пункт открылся в ЖК «Миниполис Дивное». В будущем году планируем передать три помещения для размещения участковых уполномоченных», – поделился планами Каторов.
В пресс-службе уточнили, что передать в 2025 году планируют помещения в ЖК «Эко Видное 2.0», «Римский квартал» и «Горки парк».

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#ленинский городской округ
#станислав каторов
#видеонаблюдение
#безопасный регион
#подмосковье
#московская область
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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 ноября достигла шести баллов
27 ноября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 27 ноября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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На портале госуслуг обновили услугу по оформлению разрешений на работу в такси
27 ноября 2024, 09:52

Фото: istockphoto / Apriori1

На региональном портале обновилась онлайн-услуга по оформлению разрешений на работу в сфере такси, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Подать заявку могут:

  • самозанятые;
  • индивидуальные предприниматели;
  • юридические лица.
Услуга предоставляется бесплатно.

Для удобства пользователей в онлайн-форму заявления были добавлены функции автоматического заполнения регистрационных записей транспортных средств, проверка уникальности ввода информации об автомобиле и проверка наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Следует отметить, что чат-бот Анна помогает оформить цифровое разрешение, консультирует по вопросам получения услуги, перечню необходимых документов и срокам рассмотрения заявки.

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#услуги
#надежда куртяник
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Школе для детей в ОВЗ в Дубне подарили новое спортивное оборудование
27 ноября 2024, 09:14

Ярослав Викулин (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Новое спортивное оборудование подарил ученикам школы «Вдохновение» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дубне член муниципального Совета депутатов Ярослав Викулин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В числе переданного оборудования есть велотренажёры, координационные лестницы, тренажёр для гиперэкстензии, бодибары. универсальная скамья для пресса и других упражнений, а также медболы и амортизаторы», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Новое оборудование поможет сделать тренировки в зале лечебной физкультуры не только более эффективными, но и разнообразными и интересными для ребят. А дополнительный интерес к занятию физкультурой поможет ученикам выбрать здоровый образ жизни.

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