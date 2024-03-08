Расследование крушения малайзийского Boeing хотят возобновить

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Десять лет назад произошла таинственная катастрофа малазийского боинга 777, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. В салоне воздушного лайнера находились 239 человек. Что случилось с самолётом, его пассажирами и экипажем? Где место падения, если он упал? За прошедшие годы информации стало немного больше. РИА «Новости» попыталось объединить всё, что известно о трагедии
В ночь на 8 марта 2014 года «Малайзийские авиалинии» раз за разом отправляли борту сообщение, что они пропали с радаров Хошимина, но ответа не получали. Позднее специалисты отмечали, что самолёт находился на службе авиакомпании всего 12 лет, поэтому мог служить ещё долго. Его ресурс не был выработан даже на 19%. Пилоты были опытными, а рейс обслуживали десять бортпроводников.
Состав пассажиров был крайне разношёрстным по географии. Из 227 человек – 153 были жителями Поднебесной, около 50 малазийцев, граждане Европы, США, Австралии. На борту был даже россиянин. Предприниматель Николай Бродский из Иркутска после дайвинга на Бали возвращался домой.
Через 38 минут после взлёта боинг вышел за границы приёма малазийских диспетчеров. Наземные службы попросили командира судна переключиться на диспетчеров Китая. Ему пожелали спокойной ночи. Он ответил тем же. Это было последнее сообщение.
Самолёта хватились минут через двадцать, после последнего эфира. Диспетчеры передавали друг другу известную информацию о пропавшем воздушном судне, поэтому время упустили и спасателям сообщили с опозданием.
Совершенно непонятно было, где искать пропавший боинг? Поиски начали с тех мест, где командира слышали в последний раз. Потом была получена информация от вьетнамских военных, что самолёт круто развернулся, взял курс на юго-запад, а в районе острова Пинаг курс снова изменился на северо-западный. В 02:22 рейс покинул границы всех наземных радаров. О том, что произошло дальше можно только строить предположения и судить по косвенным уликам.
По передатчику с двигателя самолёта рассчитали вероятную зону падения: в двух тысячах километрах к западу от автралийского Перта. Боинг начали искать спасатели восьми стран из-за огромной вероятной территории падения. К поиску привлекли 19 морских кораблей и 21 военный самолёт. Один из чиновников охарактеризовал сложность задачи такими словами: «Нам бы не иголку в стоге сена найти, а хотя бы сам стог».
Надежду дали сигналы, похожие на те, которые издаёт подводный локационный буй. Но и они скоро исчезли. 8 апреля уже ничего не было слышно, вероятно, сели батарейки.
С 2014 по 2017 год стали применять для поиска глубоководные системы. И без того огромную территорию расширили ещё вдвое. Но места падения так и не нашли, поэтому в мае 2018 года поисковые работы свернули.
И вот только тогда появились первые подтверждения случившейся катастрофы. На берегах Африки и Маврикия нашли части боинга. Специалисты сделали вывод, что MH370 не пытался сесть на воду. Воздушное судно просто рухнуло всей массой в воду. Что произошло с самолётом, до сих пор неизвестно. Но именно тогда родилась версия, что пилот попытался покончить с собой. После тщательной проверки она не подтвердилась.
Была версия о захвате управления самолётом. В ходе следствия выяснилось, что на борт прошли два иранца по поддельным паспортам. Тщательно изучали груз. Но в самолёте не было ничего, чтобы что-то могло взорваться и так сильно изменить траекторию полёта.
В июле следственная группа выпустила документ, где фактически расписалась в собственном бессилии. В нём лишь было указано, что произошёл «неопровержимый факт вмешательства». Якобы кто-то, находящийся на борту, смог отключить все системы связи с землёй и, взяв управление на себя, развернул самолёт. Кто бы мог это сделать, так и не установили даже на уровне догадок. Крушения из-за технической поломки следственная группа назвала менее вероятной.
Большинство родственников погибших приняли денежную компенсацию от авиаперевозчика, но 40 семей отказались от неё и до сих пор хотят разобраться в этой загадочной истории. А для этого надо обязательно найти самолёт. Надежду этим семьям дал министр транспорта Малайзии Энтони Лоук. Перед годовщиной трагедии он пообещал, что «правительство приняло решение отыскать MH370». Возможно, что с усовершенствованием надводных и подводных поисковых аппаратов, пропавший боинг всё-таки найдут.
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Состав пассажиров был крайне разношёрстным по географии. Из 227 человек – 153 были жителями Поднебесной, около 50 малазийцев, граждане Европы, США, Австралии. На борту был даже россиянин. Предприниматель Николай Бродский из Иркутска после дайвинга на Бали возвращался домой.
Самолёта хватились минут через двадцать, после последнего эфира. Диспетчеры передавали друг другу известную информацию о пропавшем воздушном судне, поэтому время упустили и спасателям сообщили с опозданием.
Совершенно непонятно было, где искать пропавший боинг? Поиски начали с тех мест, где командира слышали в последний раз. Потом была получена информация от вьетнамских военных, что самолёт круто развернулся, взял курс на юго-запад, а в районе острова Пинаг курс снова изменился на северо-западный. В 02:22 рейс покинул границы всех наземных радаров. О том, что произошло дальше можно только строить предположения и судить по косвенным уликам.
По передатчику с двигателя самолёта рассчитали вероятную зону падения: в двух тысячах километрах к западу от автралийского Перта. Боинг начали искать спасатели восьми стран из-за огромной вероятной территории падения. К поиску привлекли 19 морских кораблей и 21 военный самолёт. Один из чиновников охарактеризовал сложность задачи такими словами: «Нам бы не иголку в стоге сена найти, а хотя бы сам стог».
Надежду дали сигналы, похожие на те, которые издаёт подводный локационный буй. Но и они скоро исчезли. 8 апреля уже ничего не было слышно, вероятно, сели батарейки.
С 2014 по 2017 год стали применять для поиска глубоководные системы. И без того огромную территорию расширили ещё вдвое. Но места падения так и не нашли, поэтому в мае 2018 года поисковые работы свернули.
И вот только тогда появились первые подтверждения случившейся катастрофы. На берегах Африки и Маврикия нашли части боинга. Специалисты сделали вывод, что MH370 не пытался сесть на воду. Воздушное судно просто рухнуло всей массой в воду. Что произошло с самолётом, до сих пор неизвестно. Но именно тогда родилась версия, что пилот попытался покончить с собой. После тщательной проверки она не подтвердилась.
Была версия о захвате управления самолётом. В ходе следствия выяснилось, что на борт прошли два иранца по поддельным паспортам. Тщательно изучали груз. Но в самолёте не было ничего, чтобы что-то могло взорваться и так сильно изменить траекторию полёта.
В июле следственная группа выпустила документ, где фактически расписалась в собственном бессилии. В нём лишь было указано, что произошёл «неопровержимый факт вмешательства». Якобы кто-то, находящийся на борту, смог отключить все системы связи с землёй и, взяв управление на себя, развернул самолёт. Кто бы мог это сделать, так и не установили даже на уровне догадок. Крушения из-за технической поломки следственная группа назвала менее вероятной.
Большинство родственников погибших приняли денежную компенсацию от авиаперевозчика, но 40 семей отказались от неё и до сих пор хотят разобраться в этой загадочной истории. А для этого надо обязательно найти самолёт. Надежду этим семьям дал министр транспорта Малайзии Энтони Лоук. Перед годовщиной трагедии он пообещал, что «правительство приняло решение отыскать MH370». Возможно, что с усовершенствованием надводных и подводных поисковых аппаратов, пропавший боинг всё-таки найдут.
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Сергей Калугин