У пассажирского самолёта Boeing 757-200 в полёте треснуло крыло

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У пассажирского самолёта Boeing 757-200, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Бостон, в полёте отвалился кусок крыла. Экипаж сумел совершить экстренную посадку в Денвере.
Один из пассажиров, сидевший в кресле прямо над крылом, позже рассказал, что увидел большую трещину, но так испугался, что перестал выглядывать в иллюминатор, а только сидел зажмурившись и с ужасом ожидал посадки. Или падения. К счастью, экипаж справился с нестандартной ситуацией и самолёт приземлился благополучно. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать нервного стресса. Компания United Airlines, которой принадлежит воздушное судно, пока не сообщала о причинах поломки.
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Александр Бойцов