В United Airlines обнаружили незатянутые болты на самолётах Boeing

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8 января отменили около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.
Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.
На минувшей неделе Федеральное управление гражданской авиации США дало распоряжение приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9. Это случилось после ЧП с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде (Орегон), совершившего экстренную посадку сразу после вылета в Онтарио (Калифорния). У борта отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.
На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.
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«Мы зафиксировали случаи [неполадок], возможно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - сказано в заявлении пресс-службы компании, пишет ТАСС.
На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.
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Мария Фирсова