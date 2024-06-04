«Расставить точки над ё»: В МИД дали важные рекомендации россиянам

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Россиянам рекомендовали устранить ошибки в написании имен в заграничных паспортах. Советы для тех, кто обнаружил такие ошибки, были опубликованы в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Дипломаты обратили внимание на сообщения в СМИ о случаях аннулирования загранпаспортов из-за неправильного написания имен, особенно содержащих буквы «е» и «ё».
Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе.
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«Заблаговременное решение этого вопроса поможет избежать неприятностей, особенно при прохождении паспортного контроля на государственной границе Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Ранее российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе.
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Артем Кузьмин