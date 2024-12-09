В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возведут в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для 14 групп по 25 детей, а также спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. Фасады здания украсят светло-зеленые панели и трёхчастные оконные порталы с растительным орнаментом», — говорит сообщении.На прилегающей территории будет обустроено 14 игровых площадок и две спортплощадки, также планируется провести озеленение.
Читайте также:
Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции
В России создадут единую цифровую базу для ИЖС с эскроу-счетами
В люберецком ЖК «Гоголь Парк» построили паркинг на 570 машин
Лев Каштанов