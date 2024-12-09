В люберецком ЖК «Гоголь Парк» построили паркинг на 570 машин

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Подземно-надземный пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 570 автомобилей, построили на территории жилого комплекса «Гоголь Парк» в Люберцах, Минжилполитики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, в ЖК «Гоголь Парк» планируется также построить подземный паркинг на 180 автомобилей.«Общая площадь нового паркинга составляет около 16 тысяч квадратных метров, его основным преимуществом является высокая эффективность использования пространства. В паркинге оборудован также лифт для удобства водителей, есть шиномонтаж, мойка на три машины, станция техобслуживания и кладовые для хранения вещей», — говорится в сообщении.
Паркинги создаются в рамках строительства ЖК по новым подмосковным стандартам — с дворами без машин.
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Лев Каштанов