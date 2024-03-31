«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом

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Священников раскольнической Православной церкви Украины ждёт божья кара за их попытки разделить и разрушить православную Русь, с таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его цитирует ТАСС.
«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — прокомментировал происходящее патриарх.
Он также рассказал о своей надежде на возвращение веры в умы православных русских людей, в особенности тех, кто проживает на территории Украины. Патриарх считает, что в таком случае произошедший церковный раскол уйдёт в небытие.
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Евгения Парфентьева