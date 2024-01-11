В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

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В селе Пища Волынской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующая информация опубликована на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
«Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области», — проинформировали в СПЖ.
Там отметили, что местные жители ещё в октябре 2023 года выступили за передачу Казанского храма ПЦУ. При этом мнение настоятеля храма и верующих УПЦ не учитывалось.
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