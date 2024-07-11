Раздражение, тревога, отечность: гинеколог рассказала при каких симптомах ПМС нужно обращаться к врачу

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Предменструальный синдром (ПМС), который якобы делает женщину неадекватной на несколько дней в месяц, стал темой мужских шуток и разговоров. Однако не все так весело и смешно на самом деле, потому что женский организм в течение этого времени испытывает различные изменения и сложности, которые иногда считаются отклонением.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что предменструальный синдром присутствует практически у всех женщин и представляет собой целый комплекс симптомов, которые между собой могут быть никак не связаны.
Она добавила, что чаще всего синдром начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации, а дальше все «как будто сглаживается».
Гинеколог обратила внимание на существование кризовой, цефалгической форм ПМС.
По словам гинеколога, если женщина испытывает более 5 перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.
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«Это не всегда проявление какого-то дефицита или дисбаланса. Иной раз это просто индивидуальная реакция на абсолютно нормальный уровень гормонов. У некоторых очень похожие симптомы наблюдаются на ранних сроках беременности», — сказала эксперт.
Она добавила, что чаще всего синдром начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации, а дальше все «как будто сглаживается».
Гинеколог назвала ряд симптомов, которые женщина может испытывать во время ПМС
- Все, что связано с нейропсихической регуляцией и работой центральной нервной системы: плаксивость, очень жалко себя, любое раздражение вызывает необоснованный гнев, тоска, тревога, ощущение беспомощности, бессонница, утомляемость.
- То, что связано с физическими страданиями и отечностью: могут отекать пальцы рук, ступни ног, голени, даже передняя брюшная стенка, отечность молочных желез и их болезненность. Ощущение распирания, переполненности, как будто бы все ткани насыщены жидкостью, головные боли, ощущение распирания в животе, повышенное газообразование, запоры или понос.
- Сексуальные нарушения: могут проявляться в виде тяги к сексуальным приключениям и контактам, либо наоборот как отвращение и нежелание мужа-партнёра видеть около себя
Гинеколог обратила внимание на существование кризовой, цефалгической форм ПМС.
«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила врач.
По словам гинеколога, если женщина испытывает более 5 перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.
«Обратиться сначала к акушеру-гинекологу, потом к терапевту или кардиологу в зависимости от того, какие симптомы ведущие», — посоветовала эксперт.
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Анастасия Бондарева