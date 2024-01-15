РБК: Новые Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170–175 пассажиров

Фото: iStock/undefined undefined
В частности, первые 11 самолётов будут рассчитаны на 170-175 пассажирских кресел. При этом, развлекательные мониторы будут установлены только к 2026 году, интернет для пассажиров также пока что будет недоступен.
«Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов», - прокомментировали ситуацию представители пресс-службы «Аэрофлота».
Читайте также:
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды
Росавиация запретила самолётам РФ использовать воздушное пространство Йемена