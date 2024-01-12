Российским гражданским самолётам запретили летать над Йеменом

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Российским гражданским самолётам запретили использовать воздушное пространство Йемена в связи с обострившейся ситуацией в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В России категорически осудили действия военных США и Великобритании. В МИД РФ назвали удары по Йемену примером извращения резолюции Совбеза ООН.
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Анастасия Чинкова