В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов

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В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды в понедельник, 15 января, задержаны на вылет и прилёт около 20 рейсов. Об этом пишет РИА Новости.
«В аэропорту «Южно-Сахалинск» мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», — объяснили задержку в пресс-службе аэропорта.
Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми муниципалитетах южной части Сахалина. Сейчас на юге острова идёт сильный снег, бушует метель, также зафиксирован штормовой ветер.
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Диана Аванесян