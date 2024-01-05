Радио1
Главная / Новости / Общество/ Реальный экс-участник казанской группировки высказался о «Слове пацана»

Реальный экс-участник казанской группировки высказался о «Слове пацана»

05 января 2024, 20:06
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Журналисты портала 116.ru побеседовали с бывшим членом известной казанской группировки, которая существовала в 90-х годах.

Собеседник портала рассказал, что он решил оставить «бандитскую жизнь» и начать новую жизнь в конце 90-х годов после гибели многих его соратников. На данный момент он обладает собственным бизнесом в Казани.

По экс-участника группировки, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» отсутствует «романтизация» бандитизма, но при этом сериал не полностью отражает реальную картину тех лет. Он отметил, что в картине демонстрируются события, которые схожи с периодом того времени, а также подчеркнул, что финал сериала является достойным.

Читайте также:

Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»

«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

Стало известно, сколько миллионов потеряла Собчак из-за участия в «голом бале» Ивлеевой
#кровь
#жизнь
#сериал
#картина
#телевидение
#криминал
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах
05 января 2024, 20:33

Фото: официальный телеграм-канал Игоря Демешко

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко созвал экстренный штаб, куда вошли представители коммунальных служб и УК. Об этом Демешко рассказал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в режиме реального времени происходит не только контроль всех поступающих обращений, но и и проводятся мероприятия по работе с неисправностями. Глава округа рассказал, что отопление восстановлено в доме №2 по улице Жирохова. Также в полном объеме тепло пришло в дом на улице Лермонтова, д. 13.

Сообщается, что на улице Чехова, дом 4 из-за скачка электроэнергии происходят перебои с подачей отопления и горячей воды. На Фестивальной 8 к 2 и Кольцевой 1В местные жители заявляют о низких параметрах центрального отопления. На Чайковского, 25 устранен засор канализации, произошедший из-за загрязнения посторонними предметами.

Читайте также:

В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло

Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
#авария
#дом
#отопление
#климовск
#теплоснабжение
#контроль
#жители
#лобня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло
05 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В первые двадцать домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в ближайшие часы к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Оставшиеся 153 МКД, которые попали под ограничение подачи отопления также будут обеспечены теплом в течение суток.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, запущен 1 из 3 котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, в которой случилась авария в связи с отключением электроснабжения. Он подчеркнул, что на данный момент составляется график, как только наладится подача отопления в половину МКД, будет запущен второй уже отпрессованный котел.

Уточняется, что для поддержания температуры в подразделении №5 Подольской областной клинической больницы, обслуживание которой ведет котельная Климовского патронного завода, работают около 10 тепловых пушек.

Читайте также:

Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом
#авария
#ограничение
#выстрел
#часы
#отопление
#котельная
#больницы
#мкд
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов
05 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto / fizkes

Отопление в «ледяном» доме №86 на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов. Об этом сообщил корреспондент.

Во время аномальных холодов в регионе жители 110-ти квартир дома №86 на Юбилейном проспекте в Химках остались без отопления. Ночью в доме произошел прорыв батарей в подьезде.


«У нас ледяные батареи. Температура в квартире плюс 5 градусов. Отапливаемся обогревателем и газом. На кухне лед на окнах. Еще плесень. Пластиковые окна нам придется менять», — рассказала жительница дома.

Кроме этого, дом был построен в 1974 году. До 2021 года жители ни разу не сталкивались с перебоями теплоснабжения.


«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-ом и 14-ом этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», — отметил старший по дому Анатолий Дидковский.


Стоит отметить, что восстановительные работы коммунальные службы Химок планируют завершить до 23 часов текущего дня. Помимо этого, для замены радиаторов были направлены сотрудники управляющей компании.


Также бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте. В Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.


Читайте также:

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом

В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
#подмосковье
#работа
#дом
#теплоснабжение
#жители
#сотрудники
#дома
#коммунальные службы
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь режиссера Демидовой рассказала, как умирала её мать
05 января 2024, 18:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

4 января умерла 59-летняя режиссер, сценарист и оператор Елена Демидова.
Она является автором фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и Железный дракон», а также «На его месте мог быть я».

О смерти коллеги сообщила в социальной сети режиссер Марина Разбежкина.

«Невероятно рано. Невероятно больно»,-написала Разбежкина.
Света Демидова, дочь Елены Демидовой, рассказала, что 30 декабря у её матери случился приступ васкулита, очень сильно болели ноги.

«Он всё никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было. Вызвали в очередной раз «скорую», маму отвезла в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», - рассказала Света Демидова.
Режиссерское образование Елена Демидова получила в киношколе «Интерньюс». Входила в Союз кинематографистов, Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино.

Была руководителем мастерской документального кино для молодых режиссеров при Студии детских и юношеских фильмов имени Горького и руководила мастерской для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».

Читайте также:

Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова

Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс

Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова
#кино
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
05 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Температура в МКД в мкр Выстрел г.о. Солнечногорск начала подниматься, к утру в домах будет тепло. Об том сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня я выехал в мкр Выстрел. Здесь у нас заниженная температура на ведомственной котельной, которая пока принадлежит Министерству обороны. Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. <…> Ситуация в области связана с устойчивыми морозами, прерыванием электроэнергии<…>», — поделился министр энергетики региона Александр Самарин.

Стоит отметить, что по вопросам теплоснабжения в г.о. Солнечногорск работает горячая линия: 8(800) 201-67-47.

«Самая сложная ситуация в округе сейчас в мкр Выстрел.. Сейчас работа котельной стабилизировалась, работает на трех котлах, чтобы в домах жителей быстрее стало тепло, специалисты запускают четвертый. Мы на постоянной связи с жителями: в круглосуточном режиме информируем о текущей ситуации в чатах, проводим поквартирные обходы, при необходимости по заявкам доставляем обогреватели», - отметил глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.

Также в связи с аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса и усилена работа специализированных служб.

Читайте также:

Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом

В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения
#подмосковье
#солнечногорск
#работа
#мособлэнерго
#мероприятия
#александр самарин
#россети
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением
05 января 2024, 18:26

Особое внимание уделяется Выстрелу.
Константин Михальков сообщил, что сегодня работы по запуску четвёртого котла на ведомственной котельной Минобороны проверил министр энергетики Александр Самарин.

Температура выхода с котельной уже заметно выросла. Местные жителей начали писать в чате, что батареи потеплели.

Сегодня в 19 часов Константин Михальков проведёт штаб, после подробно доложит по ситуации.

По остальным объектам оперативную информацию всегда готовы предоставить специалисты Горячей линии округа - 8(800) 201-67-47.

Ранее сообщалось, что в условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения. В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.

Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.

Читайте также:

Специалисты Россетей круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы

В дома на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции вернули электричество

В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
#солнечногорск
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье усилили вывоз ТКО на придомовых контейнерных площадках
05 января 2024, 17:39

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области усилены ресурсы по вывозу ТКО на придомовых контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В связи с сильной непогодой для обеспечения соблюдения графика вывоза твердых коммунальных отходов и бесперебойного оказания услуг по транспортированию, на территории Московской области были подключены дополнительные силы по вывозу.


«Вывоз наиболее проблемных контейнерных площадок осуществляется дополнительными силами администраций г.о. Одинцовский, Красногорск, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Дмитровский, Домодедово, Коломенский и других с привлечением резервной спецтехники управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений, строительных компаний», — подчеркнули в ведомстве.


Кроме этого, часть отходов с КП транспортируется на временные места складирования, откуда производится централизованный вывоз на комплексы по переработке отходов.


Стоит отметить, что в случае невыполнения графика по вывозу ТКО жителям необходимо обратиться на горячие линии региональных операторов, указанные на их сайтах или сообщить информацию в чат-бот.


Читайте также:

Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия

В Подмосковье утром наблюдали зимнее солнечное гало

Жители и гости Подмосковья смогут ощутить сибирские морозы в новогодние каникулы
#тко
#подмосковье
#мусор
#сергиев посад
#красногорск
#домодедово
#морозы
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мариуполе восстановлен очередной многоквартирный дом
05 января 2024, 16:59

Фото: пресс-служба МинЖКХ

: В Левобережном районе Мариуполя восстановлен очередной многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Завершены ремонтно-восстановительные работы девятиэтажного жилого дома завершили 5 января в Левобережном районе Мариуполя.

"Проведены работы по замене систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, установлены новые окна и двери, выполнен монтаж лифтов, произведена отделка мест общего пользования, восстановлен конструктив здания, отремонтированы кровля и фасад", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, процесс ремонта жилых домов в Мариуполе контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области

Стоит отметить, что эксперты Управления технического надзора капитального ремонта совместно с представителями ФАУ «РосКапСтрой» регулярно выезжали для осмотра объекта в Левобережном районе города.

Читайте также:

В Истре построили новую котельную взамен запущенной в 1960 году

В Химках открыли дошкольное отделение Кутузовской школы на 190 мест

Первые переселенцы из аварийного жилья в Рошале получили ключи от квартир
#мо
#жкх
#эксперты
#специалисты
#кровля
#дома
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: В Германию под видом украинских беженцев едут террористы ИГИЛ
05 января 2024, 16:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ)* прибывают под видом беженцев через Украину в Германию. Об этом пишет Bild.
В публикации говорится, что террористы попадают в из Таджикистана или через него. В том числе, речь идёт о членах относящейся к ИГИЛ группировки «Исламское государство провинция Хорасан».

По информации немецкой газеты, террористы для облегчения проникновения в Европу выдают себя за беженцев с Украины, используя фальшивые документы и рассказы о пытках и преследованиях.

Читайте также:

Daily Record: В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье

В Германии появилась идея отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

«Свежая кровь»: Эстонский депутат раскритиковал посольство Украины в Таллине


*запрещенная в РФ террористическая организация
#террористы
#документы
#украина
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф