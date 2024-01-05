Реальный экс-участник казанской группировки высказался о «Слове пацана»

Фото: iStock/Oleg Elkov
По экс-участника группировки, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» отсутствует «романтизация» бандитизма, но при этом сериал не полностью отражает реальную картину тех лет. Он отметил, что в картине демонстрируются события, которые схожи с периодом того времени, а также подчеркнул, что финал сериала является достойным.
Читайте также:
Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января
Стало известно, сколько миллионов потеряла Собчак из-за участия в «голом бале» Ивлеевой