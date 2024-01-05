Стало известно, сколько миллионов потеряла Собчак из-за участия в «голом бале» Ивлеевой

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что потеряла примерно 15 миллионов рублей на фоне участия в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
Собчак отметила, что потерянные деньги не так важны, как уроки, которые извлекаются из ситуаций. Она также добавила, что «все ошибаются. Все падают».
По словам телеведущей, проявлять человечность во всем и не следует травить тех, кто упал.
Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.
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По словам телеведущей, проявлять человечность во всем и не следует травить тех, кто упал.
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Екатерина Коршунова