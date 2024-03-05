Регионы получили на расселение аварийного жилья 4,5 млрд руб с начала года

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Фонд развития территорий перечислил российским регионам на расселение аварийного жилья порядка 4,5 млрд рублей за первые месяцы наступившего года. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Он также рассказал о целях программы и отметил, что она направлена на улучшение качества жизни граждан.
Он также рассказал о том, что реализация программы проходит в несколько этапов.
По его словам, с начала текущего года Фондом было рассмотрено несколько заявок из различных субъектов РФ. Речь идет о Республике Крым, Ленинградской, Ростовской и Томской областях, а также Пермском крае. Шагиахметов уточнил, что эти регионы получили от Фонда 1,44 млрд рублей. Еще 3,05 млрд рублей было направлено по уже заключенным контрактам, заявки на которые были рассмотрены прежде.
С 2019 года Фонд направил в регионы на расселение аварийных домов 435,64 млрд рублей.
Кроме того, Шагиахметов обратил внимание на то, что с 2019 года в регионах аварийный жилфонд сократился на 11,41 млн кв. м. Лидером по площади расселения стал Ханты-Мансийский автономный округ. Московская область расселила 281,2 тыс. кв. м.
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«Главная цель программы – улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», - сообщил Шагиахметов.
«Сначала мы направляем часть средств в соответствии с заявками, а остальное - после заключения соответствующих контрактов», – пояснил Шагиахметов.
По его словам, с начала текущего года Фондом было рассмотрено несколько заявок из различных субъектов РФ. Речь идет о Республике Крым, Ленинградской, Ростовской и Томской областях, а также Пермском крае. Шагиахметов уточнил, что эти регионы получили от Фонда 1,44 млрд рублей. Еще 3,05 млрд рублей было направлено по уже заключенным контрактам, заявки на которые были рассмотрены прежде.
С 2019 года Фонд направил в регионы на расселение аварийных домов 435,64 млрд рублей.
Кроме того, Шагиахметов обратил внимание на то, что с 2019 года в регионах аварийный жилфонд сократился на 11,41 млн кв. м. Лидером по площади расселения стал Ханты-Мансийский автономный округ. Московская область расселила 281,2 тыс. кв. м.
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Анастасия Хохлова