Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение

«Дома там старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение. Всего в посёлке 42 дома, девять – в хорошем состоянии, их трогать не будем. А вот 33 дома – аварийные, в них живет 861 человек. Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тыс рублей за квадратный метр», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Тем, у кого квартира в социальном найме, по словам губернатора, предложат её выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.
Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.
Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.
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