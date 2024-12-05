Рейд Роскомнадзора? Почему в России заблокировали популярные аниме сайты

Фото: Кадр из аниме-сериала «Наруто»
4 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам для просмотра аниме, сказано на сайте ведомства. В материале «Радио 1» расскажем, какие ресурсы попали в «черный список» РКН и стоит ли ждать их разблокировки.
Какие аниме сайты заблокировалиВ среду, 4 декабря, пользователи сети начали жаловаться на проблемы с доступом к популярным площадкам для просмотра аниме-сериалов, фильмов и манги. Чуть позже сайты обнаружили в реестре запрещенных ресурсов, который ведет РКН.
Заблокированы оказались Jut.su, Animego.org, YummyAnime, Animedia, Kara.su и другие. На них были размещены такие популярные аниме-сериалы, как «Наруто», «Блич», «Ван Пис» и так далее.
«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ», — указано в реестре доменных имен и сетевых адресов, содержащих данные, распространение которых в Российской Федерации запрещено.
За что заблокировали сайты для просмотра аниме
Официальная причина блокировки не называется. Существует несколько версий: от наличия «порнографического» контента до нарушения авторских прав. Скорее всего, дело в запрещенных материалах.
Также пользователи предположили, что это может быть связано с наличием элементов ЛГБТ* в тайтлах, публикуемых на сайтах.
Вполне возможно, доступ к сайтам будет восстановлен после того, как с них уберут контент, нарушающий законодательство России. Насколько быстро это произойдет — зависит от владельцев площадок.
Какие аниме запрещены в РФВ 2021 году в России уже блокировали некоторые произведения, такие как «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль». Причиной стали сцены насилия и потенциальное негативное влияние на подростков.
Среди известных аниме также под запретом оказались:
- «Натюрморт в серых тонах»;
- «Эльфийская песнь»;
- «Инуяшики» (один эпизод);
- «Игры Дарвина»;
- «Князь тьмы и герой»;
- «Князь тьмы с задней парты»;
- «Аки и Сора»;
- «Ложные выводы»;
- «Сладкая жизнь»;
- «Клинок Маню».
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Алина Юрчак