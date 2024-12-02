Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена

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Роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена на фоне новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, российский сегмент интернета стал настолько обширным, что установить точную причину того или иного сбоя практически невозможно.
«Хочется спихнуть на кого-то вину, и Роскомнадзор хорошо для этого подходит. Но на практике надо признать, что инфраструктура любых приложений и любых сервисов зависит от бесконечного числа историй», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.В качестве примера Клименко привел недавний случай с сервисом Yandex Cloud, который вызвал сбои в работе ряда сервисов доставки еды. Сначала все грешили на РКН, отметил эксперт, а после выяснилось, что проблемы с доставкой еды были связаны именно с облачным хранилищем Яндекса.
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