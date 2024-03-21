Реконструкция котельной в Долгопрудном полностью закончится к июлю

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Модернизацию котельной на Ленинградской улице в Долгопрудном планируют полностью завершить к июлю. Основные работы по реконструкции объекта закончатся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Госстройнадзора.
«Главгосстройнадзор проверил ход реконструкции котельной с прокладкой сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском округе Долгопрудный. На объекте площадью 294 кв. м. завершены внутренние и наружные ремонтно-отделочные работы, ремонт кровли, смонтирован новый фасад. Строители демонтировали старое оборудование и проложило новую теплосеть», – уточнили в пресс-службе.Сейчас специалисты приступают к благоустройству прилегающей территории. К муниципальной котельной после реконструкции планируют подключить Долгопрудненскую центральную городскую больницу, школу №4 и четыре многоквартирных дома на Тимирязевской и Южной улицах. Пока их отапливает частная котельная.
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Лора Луганская