Новая котельная появится в Волоколамском округе

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При этом в селе Осташево обновляется главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Там ремонтируют кровлю и фасады, замене подлежат инженерные системы. Также проводятся общестроительные и отделочные работы. На всех этапах ремонта сотрудники технического надзора контролируют соблюдение строительных норм и требований.
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