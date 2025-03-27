Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в больнице в Таиланде

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Об этом сообщил РБК менеджер артиста Марк.
По его словам, рэпер находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Таиланде.
Причина госпитализации Техника в настоящее время не уточняется. Менеджер отметил, что жизни музыканта ничего не угрожает.
Нынешней возлюбленная рэпера заявила, что он проходит обследование в тайской клинике.
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Причина госпитализации Техника в настоящее время не уточняется. Менеджер отметил, что жизни музыканта ничего не угрожает.
Нынешней возлюбленная рэпера заявила, что он проходит обследование в тайской клинике.
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Екатерина Коршунова