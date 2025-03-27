Обвинение запросило для Депардье полтора года тюрьмы по делу о домогательствах

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Полтора года условно запросила французская прокуратура по делу о домогательствах для актера Жерара Депардье. Об этом проинформировали журналисты TF1.
Также обвинители потребовали штраф в 20 тысяч евро, испытательный срок на три года, компенсацию гражданским сторонам процесса, принудительное лечение у психолога и зарегистрировать знаменитость в реестре сексуальных преступников.
Перед этим депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов призывал лишить российского гражданства Жерара Депардье. Парламентарий назвал звезду «жмотом» и отметил, что артист решил приехать в Россию после того, как во Франции ввели налог на богатых. Миронов подчеркнул, что в России к Депардье «душевно отнеслись».
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Перед этим депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов призывал лишить российского гражданства Жерара Депардье. Парламентарий назвал звезду «жмотом» и отметил, что артист решил приехать в Россию после того, как во Франции ввели налог на богатых. Миронов подчеркнул, что в России к Депардье «душевно отнеслись».
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Никита Кротов