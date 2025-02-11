Птаха объяснил зависимость рэпера Паши Техника и как его «используют рехабы»

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)
Рэпер Давид Нуриев, известный как «Птаха», считает, что «рехабы используют» его коллегу по цеху Пашу Техника ради рекламы. Слова Нуриева приводит Voice.
«По моему мнению, те рехабы, куда он ложится, используют просто Пашу Техника, чтобы он просто лежал для рекламы. Для того, чтобы Пашу выдернуть из этого, он в рехабе должен провести минимум год. Он должен все шаги пройти, всё полностью пройти, и тогда есть шанс. И то это тоже не факт», — сказал Нуриев.Паша Техник зависит от запрещенных веществ, а его эмоциональная нестабильность отражается на его экс-супруге Еве (Карине) Карицкой, с которой мужчина воспитывает шестилетнего сына Ивана. Недавно девушка опубликовала видеозапись, где Техник избил ее и распылил по квартире перцовый баллончик.
Ранее стало известно о главном сожалении в жизни продюсера Максима Фадеева.
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Никита Кротов