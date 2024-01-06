Рэпера Vacio повторно арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство

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Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.
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