Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

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Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «СтарХит».
Отмечается, что беседа состоялась на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». По словам Киркорова, он посетил вечеринку из-за того, что заранее пообещал блогерше Анастасии Ивлеевой, не зная полностью концепции праздника.
Напомним, Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.
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«У меня ума хватило туда дальше не пойти», — заявил артист.
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Екатерина Коршунова