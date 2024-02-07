Республиканские законодатели высказались об интервью Карлсона с Путиным

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Несколько республиканских законодателей США выразили поддержку американскому журналисту Такеру Карлсону после его заявления о намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Это и есть настоящая журналистика», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X, комментируя видеообращение Карлсона.Член палаты представителей Мэтт Гаетц также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом» в своих постах в социальных сетях.
Во вторник журналист опубликовал видеообращение, в котором объявил о намерении взять интервью у Путина из-за того, что, по его словам, американцы плохо осведомлены о событиях в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать его интервью, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это утверждение Карлсона.
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