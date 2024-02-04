В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем

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Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем журналиста Такера Карлсона за его визит в Россию. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон прибыл в Россию и вечером 3 февраля был замечен в Большом театре. Сам журналист ещё не прокомментировал свой визит в Москву.
Кинзингер, комментируя приезд американского журналиста в Россию, кратко написал, что «он предатель».
Предполагается, что целью визита журналиста в Россию может стать интервью Владимира Путина. Однако издание «Царьград» уверяет, что знает человека, у которого Карлсон уже взял интервью, и это не президент.
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Кинзингер, комментируя приезд американского журналиста в Россию, кратко написал, что «он предатель».
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Анастасия Чинкова