Раскрыта истинная цель визита американского журналиста Карлсона в Россию

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Издание «Царьград» раскрыло цель визита в Россию известного американского журналиста Такера Карлсона.
Накануне по Сети начала распространяться информация о том, что в Россию прибыл американский журналист, бывший хедлайнер телеканала Fox News Такер Карлсон. Отмечалось, что он добрался до Москвы транзитом через Стамбул ещё 1 февраля.
Поскольку журналист посещает Россию впервые, по традиции, он отправился в Большой театр, где его и увидели впервые.
«Царьград» напоминает, что в 2021 году Агентство национальной безопасности США взломало телефон Карлсона из-за его планов взять интервью у российского президента Владимира Путина. Журналист отмечал, что никому не говорил о своих намерениях, поэтому до сих пор не понимает, как эта информация появилась у Агентства.
Распространившаяся новость о визите Карлсона в Россию позволила вспомнить об этом случае, поэтому все были убеждены, что он прибыл именно для встречи с Путиным. Однако издание отмечает, что это не так.
О нахождении журналиста в России «Царьград» узнал непосредственно от человека, у которого Карлсон брал интервью. Однако раскрывать его личность издание не стало.
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Поскольку журналист посещает Россию впервые, по традиции, он отправился в Большой театр, где его и увидели впервые.
Распространившаяся новость о визите Карлсона в Россию позволила вспомнить об этом случае, поэтому все были убеждены, что он прибыл именно для встречи с Путиным. Однако издание отмечает, что это не так.
О нахождении журналиста в России «Царьград» узнал непосредственно от человека, у которого Карлсон брал интервью. Однако раскрывать его личность издание не стало.
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Анастасия Чинкова