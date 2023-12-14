Реставрация колокольни Морского собора завершится в январе 2024 года

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Санкт-Петербурге планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора к 7 января 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Отмечается, что реставрация колокольни началась ещё в 2021 году.
Вместе с тем, одним из важнейших этапов реставрации была установка креста на колокольню, которую завершили к осени 2023 года.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря
В Жуковке открыли обновлённый сквер у памятника Погибшим Землякам
В Московской области строят около 120 храмов и реставрируют святыни
«Мы не ожидали, что колокольня в таком плохом состоянии. Обследовать здание на высоте более 30 м довольно сложно, поэтому некоторые дефекты открывались в процессе работы. Так, когда вскрыли обшивку колокольни, то обнаружили жуков-древоточцев, работы пришлось приостанавливать, менять проектные решения», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель КГИОП Сергей Макаров.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря
В Жуковке открыли обновлённый сквер у памятника Погибшим Землякам
В Московской области строят около 120 храмов и реставрируют святыни
Мелисса Тимофеева