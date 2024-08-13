Быстро и просто: рецепты вкусного завтрака на скорую руку

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В спешке на работу не всегда удаётся позавтракать. Но ведь завтрак — это самый важный приём пищи. Если вы торопитесь и не знаете, что приготовить, редакция «Радио 1» подготовила специально для вас рецепты быстрых блюд.
Сэндвич с ветчиной и пестоНам понадобится:
Ветчина: 40 грамм;
Тостовый хлеб: 2 ломтика;
Песто: 2 чайные ложки;
Сыр пармезан: 30 грамм;
Топленое масло: 1/2 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Сначала смажьте каждый ломтик хлеба песто;
- Затем посыпьте один из них тертым пармезаном. Если хотите, можете добавить другой сыр;
- Растопите масло на сковороде и положите один из кусков хлеба с песто;
- Когда сыр немного расплавится, выложите сверху ветчину и накройте вторым ломтиком хлеба;
- Обжарьте сэндвич с обеих сторон до золотистой корочки;
- Подавайте его с листочком базилика и нарезанными помидорами черри.
Фото: istock/Oleksandr HrytsivВремя приготовления: 7 минут
Сырная лепешкаНам понадобится:
Сыр (твердый): 100 грамм;
Сметана: 0,5 стакана;
Мука: 0,5 стакана;
Пряности сушеные (базилик, итальянские травы и т.п.): - 0,5 ч. ложки;
Перец черный молотый: 0,25 ч. ложки;
Соль: 1 щепотка;
Сода: 0,25 ч. ложки;
Масло растительное: 1 ст. ложка.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Натереть сыр и перемешать со сметаной;
- Добавить перец, соль, пряности;
- Добавить муку и соду;
- Хорошо перемешать тесто;
- Разогреть сковороду с растительным маслом;
- Выложить на сковороду тесто и распределить равномерно, формируя лепешку;
- Жарить лепешку на сковороде под крышкой, на среднем огне, до румяности с одной стороны 5-7 минут;
- Перевернуть лепешку и жарить под крышкой 5 минут.
Фото: istock/klebercordeiroВремя приготовления: 20 минут
Тост с авокадо, лососем и яйцомНам понадобится:
Хлеб белый: 1 ломтик;
Авокадо 1/2 штуки;
Творожный сыр: по вкусу;
Салат: 2 листа;
Вяленые помидоры: 2 штуки;
Нарезка лосося или семги: по вкусу;
Яйцо: 1 штука.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Быстрый способ поджарить хлеб — воспользоваться тостером. Если его нет, то положите ломтик хлеба на сухую сковороду без масла на сильный огонь. Хлеб должен слегка поджариться с одной стороны. Затем переверните ломтик и оставьте жариться ещё минуту, так как с другой стороны хлеб нагревается быстрее и может подгореть.
- Отделите желток от белка и аккуратно разбейте яйцо в разогретую сковородку. Жарьте яичницу на среднем огне до тех пор, пока белок вокруг желтка не затвердеет — это займёт примерно 4 минуты.
- Разрежьте авокадо вдоль на две части. Отделите мякоть из кожуры с помощью столовой ложки и раздавите вилкой до состояния каши. Если авокадо оказалось недозрелым, нарежьте его ломтиками.
- Намажьте хлебный ломтик слоем творожного сыра. Сверху положите два листочка салата, затем авокадо, кусочек лосося и 2 вяленых помидора. Сверху поместите яйцо.
- Посыпьте тост перцем, солью и паприкой.
Фото: istock/HT2023
Время приготовления: 15 минут
Не забывайте, что завтрак — это самый важный прием пищи, поэтому старайтесь включать в него белки, углеводы и здоровые жиры. Приятного аппетита и успехов в кулинарных шедеврах!
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Дарья Осипова