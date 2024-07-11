Сливочно и ягодно: Как приготовить торт-мороженое с черникой дома

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
За сладким совершенно необязательно бежать в магазин или в кондитерскую, потому что есть различные простые рецепты, которые позволят в домашних условиях приготовить прекрасную сладость. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить торт-мороженое с черникой дома.
Ингредиенты
- Сливки — 300 г.
- Сгущенное молоко — 400 г.
- Черника — 260 г.
- Печенье песочное — 250 г.
- Масло сливочное — 100 г.
- Мед — 2 ст.л.
- Лимон — 2 шт.
- Кукурузный крахмал — 2 ч.л.
- Сахарная пудра — 2 ст.л.
- Масло, вода
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Пошаговый рецепт
- Печенье измельчить до крошки.
- В сотейнике растопить сливочное масло и мед. Получившееся влить в измельченное печенье и перемешать.
- Выложить массу из печенья в смазанную маслом форму, утрамбовать.
- Сливки взбить, добавить в них сгущенку, лимонную цедру и сок.
- В сливочную массу высыпать половину (125-130 г) черники.
- Отправить торт-мороженое замораживаться примерно на 3-4 часа.
- Для черничного соуса развести крахмал в холодной воде, добавить сахарную пудру, вторую половину черники и поставить вариться до загустения.
- Вынуть торт-мороженое и облить его охлажденным соусом.
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Анастасия Бондарева