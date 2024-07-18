Что любит золотистый куриный бульон: Секрет приготовления и ТОП-3 супов на нём

Фото: istock / iko636
Казалось бы, куриный бульон – вещь элементарная. Однако и в таком простом рецепте есть свои тонкости и нюансы. Редакция «Радио 1» расскажет, как правильно его сварить и подскажет лучшие рецепты супов на курином бульоне.
Ингредиенты для куриного бульона
- курица или ее части (суповой набор) — 1 кг;
- вода — 5 л;
- луковица — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- сельдерей — 1 стебель;
- соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления куриного бульона
- Курицу промыть и положить в кастрюлю с водой, посолить, поперчить. Воду для бульона следует брать из расчета 2 литра на 1 кг мяса. Варить на медленном огне 1,5 часа.
- Морковь, сельдерей и лук помыть, очистить и нарезать на крупные части. Чтобы бульон получился золотистым и более вкусным, овощи нужно запечь. Достаточно 10 минут в духовке при температуре 200 градусов.
- Добавить запечённые овощи в бульон. Варить еще один час.
- Достать овощи из бульона. Остудить и подавать к столу.
Какие супы можно приготовить на курином бульоне
Сливочно-томатный суп: рецепт
Ингредиенты:
- куриный бульон — 700 мл;
- рис — ½ ст.;
- томатная паста — 90 г;
- томаты в собственном соку — 500 г;
- сливочный сыр — 100 г;
- зелень по вкусу.
- Поставить бульон на средний огонь и довести до кипения.
- Добавить рис, томатную пасту и помидоры, варить 10 минут.
- Положить сливочный сыр и довести до кипения.
- Посолить, поперчить, добавить зелень.
Суп с фрикадельками: рецепт
Ингредиенты:
- луковица — 1 штука;
- растительное масло — ½ столовой ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- фарш — 300 г;
- куриный бульон — 3 л;
- морковь — 1 штука;
- вермишель — 100 г;
- лавровый лист — 1 штука;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Нарезать лук, обжарить его на сковороде и смешать с фаршем.
- Чеснок измельчить и добавить в фарш. Добавить соль, перец и слепить фрикадельки.
- Кастрюлю с бульоном на медленном огне довести до кипения. Добавить фрикадельки и варить 5–7 минут.
- Морковь и картофель нарезать, добавить в бульон, варить до готовности картофеля (10-15 минут).
- Добавить вермишель и лавровый лист. Варить 2 минуты.
Лапша с потрохами
Ингредиенты:
- куриные желудки, сердца, печень — по 150 г;
- луковица — 1 штука.;
- морковь — 1 штука;
- яичная лапша — 50 г;
- куриный бульон — 500 мл;
- перепелиные яйца — 2 штуки;
- растительное масло — ½ столовой ложки;
- соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- Куриные потроха промыть и очистить. Сложить каждый вид в отдельную кастрюлю и залить холодной водой.
- Воду поставить на огонь, посолить, поперчить и довести до кипения. Добавить потроха и проварить: печень — 20-25 минут, сердца — 40 минут, желудки — около часа.
- На раскаленной сковороде обжарить лук и морковь, добавить в бульон.
- Высыпать яичную лапшу, посолить и поперчить. Когда лапша станет мягкой, суп готов.
Читайте также:
Клейкая масса: 9 ошибок приготовления картофельного пюре, которые допускают хозяйки
Вкусно, полезно и дешево: Топ-5 салатов из капусты на скорую руку
Съедается моментально: Очень вкусный рецепт закуски из кабачков за 10 минут
Анастасия Бондарева