Радио1
Главная / Новости / Общество/ Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа

Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа

19 марта 2024, 04:37
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода, и массовая гибель теперь неизбежна без немедленного прекращения огня и увеличения поставок продовольствия. Об этом сообщает агентствo Reuters со ссылкой на комплексную классификацию этапов продовольственной безопасности (IPC), на которую опирается Продовольственная организация ООН (ФАО).
В понедельник IPC заявила, что с середины марта по середину июля, при наиболее вероятном сценарии и при условии обострения войны, включая наземное наступление в городе Рафах, ожидается, что половина населения Газы, или 1,11 миллиона человек, столкнутся с катастрофическими условиями.

«В настоящее время прогнозируется и неизбежен голод на севере Газы и в мухафазах Газа, и ожидается, что он проявится в течение прогнозируемого периода с середины марта 2024 года по май 2024 года», — говорится в свежем отчёте IPC.


Для объявления голода по крайней мере 20% населения должны испытывать крайнюю нехватку продовольствия, при этом каждый третий ребенок страдает от острого недоедания, а два человека из каждых 10 000 ежедневно умирают от голода или от недоедания и болезней.

За последние 13 лет голод объявлялся дважды: в Сомали в 2011 году и в некоторых частях Южного Судана в 2017 году.

В конце декабря в IPC заявили, что ситуация в Газе уже превысила 20-процентный порог. В отчёте говорится, что оставшиеся два порога - количество детей, страдающих от острого недоедания, и количество людей, ежедневно умирающих от голода или от недоедания и болезней - “также могут быть в какой-то момент превышены” в ближайшие месяцы.

ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау. Он добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.

14 декабря в ООН сообщили, что инфраструктура в Газе разрушена и это место теперь не является пригодным для жизни. Такая картина наблюдается в том числе на юге анклава и в Рафахе.

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа. Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Читайте также:

Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм

ООН: Израиль использует голод в секторе Газа как оружие войны

Эрдоган недоволен отсутствием реакции Запада на голод в секторе Газа
#сектор газа
#оон
#голод
#палестина
#продовольствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
Жители Грайворона: Город превратился в сплошные руины
19 марта 2024, 05:32

Фото: iStock/Standart

Ситуацию в приграничном городе Грайворон Белгородской области, который за последние несколько дней неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), местные жители в беседе с «Lenta.ru» назвали «городом в руинах».
«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах», – рассказала местная жительница Татьяна.

12 марта обстрелы продолжались весь день, не прекращаясь ни на минуту, а 14 марта это «стало вообще невыносимо», люди бежали из района, добавила она.

По словам Алины, которая живет в Белгородской области, ее семья живет недалеко от Грайворона. В их доме уже несколько дней нет электричества и воды. Женщина пожаловалась, что боится выходить из дома, потому что ее машину атакуют беспилотники-камикадзе.

«Пока связь есть, договорились связываться два раза в день, не всегда с первого раза можно дозвониться. По Грайворонскому району постоянно лупят ракетами, БПЛА, это с 12 марта и днем, и ночью», – сообщила она.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь воздушных целей над Белгородом.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

17 марта снаряд попал в дом на улице Зареченской в Белгороде, в результате чего пострадали ребенок и 44-летний мужчина.

Читайте также:

Силы ПВО уничтожили восемь воздушных целей над Белгородом

Силы ПВО уничтожили реактивный украинский БПЛА над Крымом

Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
#бпла
#беспилотник
#белгородская область
#россия
#пво
#украина
#всу
#жители
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта 2024, 03:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), создавшая Большой адронный коллайдер, с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — рассказал Марсолье.

После прекращения сотрудничества, задачи на Большом адронном коллайдере будут выполнять другие группы.

Арно Марсолье также отметил, что в настоящее время Россия уже не финансирует ни сам ЦЕРН, ни его исследования.

В декабре 2023 года директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничество с ЦЕРН до 2024 года, но передадут дела коллегам из других стран.

ЦЕРН является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий в мире. Построенный в нём Большой адронный коллайдер был создан с участием физиков из различных стран, включая Россию. Одним из ключевых результатов работы на БАК было доказательство существования бозона Хиггса.

Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости». Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.

Читайте также:

Российская наука стремительно выходит из-под влияния Запада, заявил Путин

«Ведомости»: в России составляют списки общавшихся с иностранцами учёных

Медведев: Массового оттока ведущих учёных из РФ удалось избежать
#физика
#исследование
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Музее Победы в Москве зажглась инсталляция «Крым. Россия. Севастополь»
19 марта 2024, 03:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

200-метровая световая инсталляция «Крым. Россия. Севастополь» зажглась под звуки государственного гимна РФ на фасаде столичного Музея Победы в честь 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам генерального директора Музея Победы Александра Школьника, инсталляция олицетворяет собой безусловную поддержку гражданами президента России, «благодаря которому сегодняшняя знаменательная дата навеки вписана в новейшую историю государства как символ нашего единства».

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram, что на митинг-концерт «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, приуроченный к юбилею «Крымской весны» и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие более 80 тысяч человек.

Напомним, что 16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. А через два дня, 18 марта, президент Путин и руководство этих двух регионов подписали документы о вхождении в состав Российской Федерации.

Читайте также:

Более 80 тысяч россиян поучаствовали в митинг-концерте «10 лет в родной гавани»

Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: Евромайдан, референдум, речь Путина
#крым
#севастополь
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин взыскал с государства миллионы рублей за незаконное содержание в СИЗО
Житель Петербурга взыскал с государства ₽4 млн за незаконное содержание в СИЗО
19 марта 2024, 03:20

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с государства 4 миллиона рублей в качестве компенсации за психологический ущерб, причиненный незаконным уголовным преследованием, после которого он находился более четырех лет в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно иску Горностаева в Министерство финансов РФ, по решению Ленинградского областного суда по уголовному делу 2022 года он был оправдан с правом на реабилитацию. Однако он был заключен под стражу на четыре года, восемь месяцев и 15 дней.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — указал осужденный в заявлении.

Ранее стало известно о наказании сотрудников СИЗО, в котором сын Кадырова избил поджигателя Корана.

Читайте также:

Стало известно о наказании сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана

Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы

Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений
#суд
#судья
#сизо
#тюрьма
#санкт-петербург
#жалобы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский город Велда-Сити остался полностью без сотрудников полиции
19 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/Antonprado

Полицейское управление американского города Вельда-Сити в штате Миссури заявило, что все без исключения его сотрудники подали в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала 360.
«Говоря от имени всего персонала полиции города Вельда-Сити, для нас действительно было честью и удовольствием служить и защищать граждан как Вельда-Сити, так и Флор-Делл-Хилл», — отметили в департаменте полиции штата.

В Вельда-Сити проживает 1178 человек, а во Флорделл-Хиллз, согласно последним доступным данным переписи — около 718 человек.
В полицейском управлении города Вельда в этих общинах работали пять сотрудников на полную ставку и семь - на полставки.

Департамент возложил ответственность за отставки и последующее расформирование непосредственно на Совет старейшин города Вельда, заявив, что финансовые проблемы муниципальных властей привели к решению передать полицейские услуги на аутсорсинг.

«У вас было три офицера, работавших семь дней в неделю, которые не получили ни благодарности, ни даже признания работы и преданности делу», — написал один из стражей порядка в социальной сети.

Сейчас обеспечение правопорядка в обеих общинах временно возложено на полицейское управление города Пейдждейла, начальник полиции которого Энтони Хаклберри уже подчеркнул, что он сам и его сотрудники «готовы обеспечить бесперебойное функционирование правоохранительных органов».

Читайте также:

Полиция нравов была упразднена в Иране из-за митингов

Семья уголовника избила сотрудников полиции бревном и угрожала половником

Telegraph: Начальник полиции Лондона жёстко раскритиковал привычки своих подчинённых
#сша
#полицейские
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: Спасатели обнаружили тело второго пропавшего на Камчатке туриста
19 марта 2024, 02:25

Спасатели МЧС России обнаружили тело Глеба Пылёва — второго туриста из числа пропавших на Камчатке во время схода лавины на Красноармейском перевале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места и приступила к поискам. Всего в операции были задействованы около 40 человек, добавили в ведомстве.

Накануне днём группа из 11 туристов попала под снежную лавину в Елизовском районе, недалеко от перевала Красноармейского, в 4,5 км северо-восточнее горы Кехкуй, на высоте 1437 метров. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.

Позднее участники группы самостоятельно обнаружили тело первой погибшей — 44-летней Татьяны Некрасовой. Сейчас остальные туристы разбили лагерь ниже места ЧП.

Ранее заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщал ТАСС, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

Читайте также:

Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина

Два человека пропали после схода лавины на Камчатке

На Камчатке лавина сошла на склад со взрывчаткой
#мчс
#камчатка
#смерть
#туристы
#спасатели
#лавина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Резиденция главы Республики Сербской Додика окрасилась в цвета триколора РФ
19 марта 2024, 01:49

Фото: iStock/BalkansCat

Российский триколор украсил резиденцию главы Республики Сербской Милорада Додика в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, сообщила партия СНСД в соцсети Х.




«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе»,— написал ранее в социальных сетях глава Республики Сербской Милорад Додик.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Свои поздравления передал по телефону и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пожелал российскому коллеге новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

Читайте также:

Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием

Венесуэла, Куба и Никарагуа поздравили Путина с победой на выборах президента РФ
#поздравление
#выборы
#президент
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разработали поправки расширения данных о жителях РФ в единой базе
РБК: Единую базу о гражданах России планируют расширить
19 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ipopba

Перечень сведений в единой базе данных обо всех лицах, проживающих в Российской Федерации, будет расширен. Предлагается добавить социально значимую информацию, сведения о разрешениях на пребывание за рубежом и данные о дактилоскопах посетителей, сообщает РБК, опираясь на источники.
Предполагается, что единый реестр сведений о населении будет дополнен несколькими сведениями, изложенными в проекте поправок. Во-первых, он затронет социальное измерение, а его оператором станет Единая центральная цифровая платформа в социальной сфере.

Перечисленные сведения будут включать информацию об опеке (лишение, ограничение и восстановление, изъятие детей из семьи, непосредственная угроза их жизни и здоровью), сведения об опеке и попечительстве, а также об ограничении или признании недееспособными и восстановлении дееспособности граждан РФ.

Кроме того, в едином реестре будут содержаться сведения о водительских удостоверениях.

Читайте также:

Депутаты предложили увеличить в России НДФЛ до 25%

«Известия»: Депутаты хотят запретить рассаживать в самолётах семьи с детьми

Депутаты ГД хотят обязать иноагентов отчитываться о доходах близких
#информация
#россия
#водительские права
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карты «Мир» больше не будут приниматься в банках Армении
РБК: Карта «Мир» с 30 марта не будут приниматься банками Армении
19 марта 2024, 01:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Карты российской платежной системы «Мир» не будут приниматься в банкоматах большинства армянских банков с 30 марта, пишет РБК со ссылкой на представителей ВТБ Армения и российского платежного рынка.
«Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)», – сообщает издание.

В «ВТБ Армения» основные операции с картой «Мир» будут по-прежнему осуществляться. Среди них – снятие наличных в банкоматах банка ВТБ Армения, оплата услуг в онлайн-банках и покупок в интернете.

Ранее, в феврале, Министерство финансов США объявило о новых крупных антироссийских санкциях, затронувших 500 физических и юридических лиц. В их число вошла Национальная система платежных «Мир».

Читайте также:

Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекращает операции по картам «Мир»

Россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций

Финэксперт Аитов допустил пересмотр соглашений о приёме карт «Мир» за рубежом
#карта
#карта «мир»
#банк
#армения
#карты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф