Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода, и массовая гибель теперь неизбежна без немедленного прекращения огня и увеличения поставок продовольствия. Об этом сообщает агентствo Reuters со ссылкой на комплексную классификацию этапов продовольственной безопасности (IPC), на которую опирается Продовольственная организация ООН (ФАО).
В понедельник IPC заявила, что с середины марта по середину июля, при наиболее вероятном сценарии и при условии обострения войны, включая наземное наступление в городе Рафах, ожидается, что половина населения Газы, или 1,11 миллиона человек, столкнутся с катастрофическими условиями.
Для объявления голода по крайней мере 20% населения должны испытывать крайнюю нехватку продовольствия, при этом каждый третий ребенок страдает от острого недоедания, а два человека из каждых 10 000 ежедневно умирают от голода или от недоедания и болезней.
За последние 13 лет голод объявлялся дважды: в Сомали в 2011 году и в некоторых частях Южного Судана в 2017 году.
ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау. Он добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.
Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа. Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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«В настоящее время прогнозируется и неизбежен голод на севере Газы и в мухафазах Газа, и ожидается, что он проявится в течение прогнозируемого периода с середины марта 2024 года по май 2024 года», — говорится в свежем отчёте IPC.
За последние 13 лет голод объявлялся дважды: в Сомали в 2011 году и в некоторых частях Южного Судана в 2017 году.
В конце декабря в IPC заявили, что ситуация в Газе уже превысила 20-процентный порог. В отчёте говорится, что оставшиеся два порога - количество детей, страдающих от острого недоедания, и количество людей, ежедневно умирающих от голода или от недоедания и болезней - “также могут быть в какой-то момент превышены” в ближайшие месяцы.
ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау. Он добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.
14 декабря в ООН сообщили, что инфраструктура в Газе разрушена и это место теперь не является пригодным для жизни. Такая картина наблюдается в том числе на юге анклава и в Рафахе.
Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа. Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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