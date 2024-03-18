Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм

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До начала израильской военной операции сектор Газа был самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Теперь территория анклава — кладбище для людей и гуманитарных норм.
Сектор Газа в настоящее время превратился в никем не контролируемую территорию, продолжил глава европейской дипломатии. Правят там вооружённые группировки и контрабандисты. У граждан остаётся только два пути: эмиграция или терроризм, заключил Боррель.
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Александр Бойцов