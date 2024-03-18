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Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм

18 марта 2024, 15:45
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

До начала израильской военной операции сектор Газа был самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Теперь территория анклава — кладбище для людей и гуманитарных норм.

Такое мнение высказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе он выразил надежду, что министры подготовят к саммиту ЕС пересмотр общей позиции Евросоюза по палестино-израильскому конфликту.

Сектор Газа в настоящее время превратился в никем не контролируемую территорию, продолжил глава европейской дипломатии. Правят там вооружённые группировки и контрабандисты. У граждан остаётся только два пути: эмиграция или терроризм, заключил Боррель.

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#сектор газа
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#терроризм
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Депутат Ананских высказал уверенность в продолжении работы трубопровода в Европу
18 марта 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/MikeMareen

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о том, что несмотря на все заявления украинских политиков о непродлении контракта с «Газпромом» на поставку газа в Европу, трубопровод всё равно продолжит работать.
Он объяснил, что решение, озвученное министром энергетики Украины Германом Галущенко о непродлении контрактов о транзите газа, не будут выгодны ни Европе, не самой Украине.

«Считаю, что трубопровод всё равно будет работать. Зеленский считает себя самым хитрым и хочет запрета только на словах. На деле он понимает, что стране нужны деньги от транзита газа. Контракт будет формальным не с Украиной, а с какой-нибудь европейской страной, но с транзита деньги получать будет, безусловно, Киев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Ананских.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года.

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Столтенберг: Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию
18 марта 2024, 15:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО призывает власти Грузии «делать больше», чтобы остановить Россию. Об этом Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, пишет «Газета.ru».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 18 марта прибыл с визитом в Грузию.

На встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе глава Североатлантического альянса поблагодарил Грузию за всеобъемлющую помощь в размещении украинских беженцев. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи. Однако дипломат подчеркнул, что считает это недостаточным и призвал страну «делать больше», чтобы остановить Россию.

«Я приветствую размещение в Грузии тысяч украинских беженцев и гуманитарную помощь, которую оказывает Грузия Украине, но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — сказал Столтенберг.

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#нато
#грузия
#россия
#украина
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Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию
18 марта 2024, 15:38

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 18 марта в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.

Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Генсек альянса.
Он подчеркнул, что для вступления Грузии в НАТО, в стране должны быть проведены реформы, направленные на обеспечение честных, открытых и легитимных выборов.

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#нато
#грузия
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После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов
18 марта 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Diy13

Опубликованы окончательные результаты подсчёта голосов на выборах президента Российской Федерации. За действующего главу государства проголосовали 87,28% избирателей.
Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с большим отрывом. Занявший второе место кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов. За представителя политической партии «Новые люди» проголосовали 3,85% граждан России. Лидер парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,20% голосов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что окончательные уточнённые данные подсчёта голосов будут готовы 21 марта. По её словам, нынешние выборы стали самыми массовыми в современной истории России. Явка граждан на избирательные участки составила рекордные 77,44%. Свой выбор сделали свыше 87,1 миллиона россиян.

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Григорий Лепс: Россию никто не сможет уничтожить
18 марта 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский певец Григорий Лепс высказал мнение о том, что противостояние России и Запада — не миф, а последний уже не в первый раз в истории стремится уничтожить нашу страну как государство и подчинить себе.
Он подчеркнул, что такие планы никто никогда не осуществлял и не сможет осуществить.

«Есть же западная доктрина, где это всё прописано. Да они это и не скрывают. Россию всегда хотели расчленить, уничтожить. Ни у кого это не получилось. И не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лепс.

В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла обвинения Запада в несвободных выборах в России.

«На Западе навязывают миф, что выборы в России «не свободные», а мы убеждены, что у нас страна свободная, заявила Памфилова», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Ранее бразильский журналист Пепе Эскобар высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада.

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#выборы
#владимир путин
#мнение
#артист
#россия
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США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе
18 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/Look4What

Американское судно доставило новую партию военной техники в порт Александруполис на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.
Порт был переполнен десятками БМП Bradley и танками Abrams, уточняют РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

Выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена по европейскому континенту с целью усиления военной мощи Европы.

Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы.

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#греция
#нато
#оружие
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Скончался король Великобритании Карл III
18 марта 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Скончался король Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Ему было 75 лет.
Долгое время бывший принцем Чарльзом во время казавшегося бесконечным правления Елизаветы II, он стал монархом только в прошлом году, когда скончалась его матушка. Карла III вступил на британский престол меньше года назад, напоминает пресс-служба Букингемского дворца. Коронация прошла 6 мая 2023 года.

Королевский трон по праву наследования должен теперь перейти старшему сыну Карла принцу Уэльскому Уильяму. Зарубежные СМИ сообщали, что ещё с ночи некоторые флаги на британских королевских флагштоках были приспущены и циркулировал слух, что стоит ждать плохих известий от дворцовых медиков. Сегодня они последовали — Британия осталась без монарха.

Впрочем, некоторые СМИ поспешили опровергнуть известие о кончине короля. Официального подтверждения смерти Карла III пока не последовало.

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#сми
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#великобритания
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Журналист Эскобар: Путин сплотил россиян перед угрозой Запада
18 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада. Такое заявление сделал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.
«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — считает Эскобар.

Он подчеркнул, что Путин добился объединения российского народа против угрозы Запада, который мечтает о крахе России. Кроме того, журналист выразил мнение, что США и Европа своими действиями ведут к упадку своего влияния в мире.

Также Эскобар отметил, что армия России успешно справляется с демилитаризацией Украины. Российские военные, по его словам, разоружают ВСУ и НАТО.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс также заявлял, что российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием
18 марта 2024, 14:39

Фото: iStock/Motortion

По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом Ким Чен Ын написал в поздравительном послании Владимиру Путину.
«На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России», — написал Ким Чен Ын, текст послания приводит Центральное агентство Кореи.

В странах Запада к президентским выборам в России отнеслись достаточно скептически. Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не признало президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер и вовсе заявил, что внешнеполитическое ведомство будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель».

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#владимир путин
#ким чен ын
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