Reuters: Работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу

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За последние девять лет сотрудники компании Илона Маска SpaseX получили в общей сложности более 600 переломов, ампутаций и ожогов. Причиной этих травм стало маниакальное стремление эксцентричного миллиардера выполнить полет на Марс.
Как сообщает информационное агентство Reuters, в ходе журналистского расследования удалось побеседовать с тридцатью нынешними и бывшими сотрудниками фирмы SpaceX. Выяснилось, что многие работники компании получили серьезные травмы или даже инвалидность. Например, более ста человек получили порезы и рваные раны, 29 инцидентов на рабочем месте привели к переломам или вывихам, еще девять происшествий закончились травмами головы. Кроме того, восемь несчастных случаев на производстве привели к ампутациям. Также несколько человек получили серьезные ожоги.
В беседе с репортерами агентства сотрудники SpaceX сообщили, что все подобные инциденты происходили и происходят из-за хаоса, царящего в компании. В следствие этого недостаточно обученный персонал пренебрегает правилами безопасности из-за жёстких сроков, устанавливаемых Маском, который стремится покорить Красную планету.
Также в публикации указано, что сам владелец фирмы с пренебрежением относится к технике безопасности во время посещения объектов SpaceX. Рассказывают, например, что он «играл с огнеметом» на полигоне и даже стрелял в сторону других людей. Известно также, что миллиардер не любит яркие цвета, поэтому рабочих заставили отказаться от жёлтой защитной одежды.
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В беседе с репортерами агентства сотрудники SpaceX сообщили, что все подобные инциденты происходили и происходят из-за хаоса, царящего в компании. В следствие этого недостаточно обученный персонал пренебрегает правилами безопасности из-за жёстких сроков, устанавливаемых Маском, который стремится покорить Красную планету.
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Александр Бойцов