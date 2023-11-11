«Массовые жертвы»: Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

Фото: istockphoto/JARAMA
Американский миллиардер Илон Маск в ходе разговора с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах.
«Да, я ему советую не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет», — отметил Маск.Миллиардер предупредил о том, что текущая обстановка на фронте и расстановка сил создают условия, при которых продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».
«История не склоняется в их пользу», — добавил Маск, предостерегая от провокаций, которые могут привести к еще большему числу жертв.Читайте также:
В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами
На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров
В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
Артем Кузьмин