«Это — беда»: Режиссер объяснил, кто виноват в повышении цен на билеты в театр

Режиссер Шевельков: в повышении цен на билеты в театр виновата жадность

Актер и режиссер Владимир Шевельков раскритиковал высокие цены на билеты в театрах Москвы. Он подчеркнул, что вина за дороговизну лежит не на артистах, а на руководстве площадок.





По мнению Шевелькова в беседе с NEWS.ru, владельцы театров искусственно завышают стоимость билетов на спектакли с участием популярных исполнителей. Народный любимец назвал театр «последним видом чистого искусства».





«Я считаю, что это — беда. Такие цены — не от жадности артистов и режиссеров, а от [аппетитов] владельцев площадки, — заявил исполнитель главной роли в фильме «Гардемарины, вперед!».