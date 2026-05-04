Театр «Русский балет» даст концерт ко Дню Победы в Москве
7 мая, накануне Дня Победы, Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит с праздничным концертом в московском филиале Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Концерт пройдет по адресу: Москва, улица Малая Черкизовская, дом 7, строение 1, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты поздравят слушателей, студентов, преподавателей и научных сотрудников академии с праздником 9 Мая. В программу вошли известные хореографические номера и фрагменты классических постановок.
Зрители увидят адажио из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, антре и адажио из «Дон Кихота» Людвига Минкуса, Седьмой вальс из «Шопенианы» на музыку Фредерика Шопена, сцену «Нимфы» из сюиты «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно, а также эпизоды из балетов «Привал кавалерии» Иоганна Армсгеймера и «Девушка и хулиган» Дмитрия Шостаковича.
Отдельный блок посвятят музыке военных лет. Артисты исполнят хореографические миниатюры на композиции «Смуглянка» и лирический номер «Я тебя никогда не забуду» на музыку Алексея Рыбникова.
В концерте примут участие заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина и Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, а также лауреаты международных конкурсов Валерия Васильева, Алена Таценко, Екатерина Макеева и другие солисты театра.
В ведомстве напомнили, что в 2026 году театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева отмечает 45-летие. Коллектив получил широкое признание благодаря классическому репертуару, исполнительскому мастерству и авторским постановкам Вячеслава Гордеева.
Сегодня в афише театра представлены «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шопениана», «Шехеразада», «Чиполлино», «Бахчисарайский фонтан» и другие спектакли.
Возрастное ограничение мероприятия — 6+.
