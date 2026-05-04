Достижения.рф

Театр «Русский балет» даст концерт ко Дню Победы в Москве

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

7 мая, накануне Дня Победы, Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит с праздничным концертом в московском филиале Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Концерт пройдет по адресу: Москва, улица Малая Черкизовская, дом 7, строение 1, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Артисты поздравят слушателей, студентов, преподавателей и научных сотрудников академии с праздником 9 Мая. В программу вошли известные хореографические номера и фрагменты классических постановок.

Зрители увидят адажио из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, антре и адажио из «Дон Кихота» Людвига Минкуса, Седьмой вальс из «Шопенианы» на музыку Фредерика Шопена, сцену «Нимфы» из сюиты «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно, а также эпизоды из балетов «Привал кавалерии» Иоганна Армсгеймера и «Девушка и хулиган» Дмитрия Шостаковича.

Отдельный блок посвятят музыке военных лет. Артисты исполнят хореографические миниатюры на композиции «Смуглянка» и лирический номер «Я тебя никогда не забуду» на музыку Алексея Рыбникова.

В концерте примут участие заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина и Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, а также лауреаты международных конкурсов Валерия Васильева, Алена Таценко, Екатерина Макеева и другие солисты театра.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В ведомстве напомнили, что в 2026 году театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева отмечает 45-летие. Коллектив получил широкое признание благодаря классическому репертуару, исполнительскому мастерству и авторским постановкам Вячеслава Гордеева.

Сегодня в афише театра представлены «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шопениана», «Шехеразада», «Чиполлино», «Бахчисарайский фонтан» и другие спектакли.

Возрастное ограничение мероприятия — 6+.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0