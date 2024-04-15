Радио1
Главная / Новости / Общество/ Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень экстремистов

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень экстремистов

15 апреля 2024, 19:07
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Росфинмониторинг включил театрального режиссера Евгению Берковича и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов.
В реестр внесли персональные данные Петрийчук Светланы Александровны (дата рождения: 22 апреля 1980 года, место рождения: село Лебединовка Киргизской ССР) и Берковича Евгении Борисовны (дата рождения: 29 апреля 1985 года, место рождения: Ленинград).

Также в реестр была включена запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).



Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Они были задержаны в мае 2023 года, а затем арестованы, и до сих пор находятся в СИЗО. Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол», созданный Берковичем по сценарию Петрийчук.

Читайте также:

Режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля

ФСБ провела повторную экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма

Режиссёру Беркович и драматургу Петрийчук суд продлил арест
#суд
#арест
#имена
#фсб
#яндекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в этом году разобьют более 4 тыс. клумб и цветников
15 апреля 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4018 цветников. Это более 23 га территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.
«Сначала в клумбах с луковичными цветами, посаженных осенью, уберут щепу, листву и мусор. Затем до 26 апреля проведут высадку цветочной рассады «Виола» на памятные места, устойчивые к заморозкам. Когда все луковичные отцветут, состоится их уборка. А затем, до 31 мая в клумбы высадят летние цветочные рассады петунии, бегонии и другие цветы», – поделились в министерстве.
Там также сообщили, что уже в мае в подмосковных городах распустится порядка 1 млн луковичных растений, высаженных прошлой осенью. Площади, улицы, скверы и другие общественные пространства региона украсят тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

Читайте также:

В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест

В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города

Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство
#цветы
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#лето
#весна
#растения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье теперь можно оценить работу газового участкового
15 апреля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Жители Московской области теперь могут оценить качество работы газового участкового, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. 140 газовых участковых Мособлгаза начали работу в регионе в текущем году.
«Это мастера, которые организуют техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Газовые участковые еженедельно проводят встречи с жителями на вверенных им территориях. График можно найти на сайте Мособлгаза, набрав в поисковой строке адрес своего дома», – пояснили в министерстве.
Оценить деятельность газового участкового по пятибалльной шкале, в том числе его профессионализм, коммуникабельность и активность, можно по ссылке. Предложениями и замечаниями следует делиться здесь. В этом же разделе перечислены ответы часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа.

В Минэнерго Подмосковья напомнили, что техобслуживание в квартирах проводится раз в год по графику. Узнать дату проведения техобслуживания в вашем доме можно на сайте.

Читайте также:

Свыше шести тысяч жителей региона онлайн подписали договор о социальной газификации

СНТ попадут в программу социальной газификации — Путин

В Подмосковье перевыполнили план газификации по Губернаторской программе
#минэнерго мо
#газ
#работа
#мособлгаз
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как государство должно помочь женщине после родов
Депутат Буцкая: Женщинам после родов необходима поддержка государства
15 апреля 2024, 18:59

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Программу восстановления женщины после родов необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования, заявила председатель правления Совета Матерей России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Как пояснила депутат, сейчас в школах подготовки к родам всё обучение заканчивается непосредственно самими родами, но никто не готовит женщину к послеродовому периоду.

В беседе с «Радио 1» председатель правления Совета Матерей России, пояснила, что должно входить в послеродовую подготовку и что должно быть включено в систему ОМС.

«Последние недели до родов женщина находится под постоянной опекой: все интересуются её здоровьем, делаются узи – сплошная забота со стороны здравоохранения в том числе. Это приятно: видишь, что для государства ты важна и нужна. Дальше роды, долгожданный малыш на руках, мама с ребенком приезжает домой, и у неё начинается совершенно новая жизнь: и ситуация в семье меняется, и физиологически женщине сложно. И вот здесь возникает вопрос о помощи и поддержке. Женщина может прийти в женскую консультацию, а может не прийти. Ей вообще кто-нибудь позвонит? Кто-нибудь спросит, как её состояние? Психолог, акушер-гинеколог, физиотерапия обязательны. Есть страны, которые делают программу восстановительной терапии после родов. Это вопрос к специалистам, женщина должна чувствовать такую же поддержку и заботу от государства», – сказала собеседница.

По мнению Татьяны Буцкой, врач, который был готов ответить на каждый вопрос и координировал женщину до родов, точно должен быть рядом и после рождения ребенка, чтобы помочь восстановить организм. Также женщине нужно оказывать психологическую поддержку и поддержку по грудному вскармливанию, потому что это проблема практически не решается на уровне здравоохранения.

Эксперт сказала, что сейчас программа восстановления женщины после родов разрабатывается с Минздравом.

«Мы разрабатываем программу с Минздравом, от него мы будем ждать и программу, и возможности её оплаты через ОМС, чтобы это было бесплатно», – сообщила председатель правления Совета Матерей России.

Специалист добавила, что очень важно взаимодействие врач – пациент. Поддержка государства необходима, чтобы не потерять женщин после родов, заключила Буцкая.

Читайте также:

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины

Каждые четвёртые роды в Подмосковье — партнёрские

Депутат Госдумы Буцкая раскрыла, чего ждёт от «Года семьи»
#женщина
#омс
#врач
#семьи
#роды
#поддержка
#депутат
#узи
#мама
#гинеколог
#материнство
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве поймали латиноамериканца с наркотиками
15 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Гражданина одной из стран Латинской Америки задержали в подмосковном Королёве по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Мужчину 1987 года рождения задержали на улице Грабина. При личном досмотре у него обнаружили 40 полимерных свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.

Содержимое четырёх свёртков проверили эксперты, это оказался синтетический наркотик мефедрон. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который обливал женщин кислотой. Свои преступления он совершал в посёлке Монино. Известна информация о трёх эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.

Читайте также:

Блогера Дмитрия Портнягина судят за неуплату налогов

После избиения двумя полицейскими жителя Шатуры возбудили уголовное дело

Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой спали его жена и друг
#королёв
#наркотики
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё семь подмосковных водных горок и каруселей прошли проверку на безопасность
15 апреля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сотрудники Управления Гостехнадзора Минэкологии на прошлой неделе проверили семь аттракционов в местах их эксплуатации. Нарушений законодательства в работе развлекательных средств выявлено не было, сообщили в пресс-службе министерства.
«Сотрудники Гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие сооружения, проверяют постоянно. Конструкция должна иметь защищенные борта, а на покрытии во избежание травм у посетителей не должно быть сколов и выбоин», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что к аттракционам относятся развлекательные технические средства, зимние горки и тюбинговые трассы, водные горки. Они должны проходить своевременную проверку и поддерживаться владельцами в исправном состоянии.

Читайте также:

Подмосковные уличные аттракционы завершили работу до весны

Депутат Буцкая предложила назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы

Более 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#проверка
#аттракционы
#горки
#подмосковье
#московская область
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как сильно выросла цена элитного жилья в Москве
В Москве цена элитного жилья выросла до 1,8 млн рублей за кв м
15 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/YKvision

За год в Москве цена квадратного метра элитного жилья выросла на 12%.
Так, цена достигла 1,8 млн рублей за квадратный метр.

«Ужесточение условий по ипотеке напрямую не влияет на высокобюджетный сегмент. Но стоит учитывать, что с ростом ключевой ставки выросли проценты по вкладам, что переориентировало некоторых покупателей на краткосрочные депозиты, а также тренд на увеличение потенциальных инвесторов в регионы России, где растёт выбор рентабельной элитной недвижимости», — пояснила в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

До этого временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко заявила, что жильё очень востребовано в городе, поэтому и отрасль строительства в городе очень важна.

«С 1980-х годов в жилищном строительстве Луганска наблюдался полный застой. Сейчас появилась надежда на возрождение самой темы жилищного строительства. Сдан первый за много лет дом на 24 квартиры по улице 50-летия Обороны Луганска благодаря строителям Москвы. Обсуждается около 16 площадок под застройку», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Пащенко.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

Читайте также:

Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью

Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
#квартиры
#падение
#цена
#москва
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв поздравил с 95-летием медсестру Марию Бодрову
15 апреля 2024, 18:02

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жительницу Подмосковья Марию Ивановну Бодрову, которая отмечает 95-летний юбилей.
«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы – настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Губернатор рассказал историю Марию Ивановны. Когда началась война, почти всю её семью забрали в армию. Сама же девушка записалась на курсы медсестёр. На тот момент ей едва исполнилось 13 лет.
«Школу в Электростали, в которой училась Маша, переоборудовали в эвакуационный госпиталь. Там она была самой юной санитаркой. Раненые бойцы ласково называли птичкой. А маршал Конев, когда увидел девушку, захотел отправить её учиться в школу», – отметил Воробьёв.
По его словам, Мария Ивановна награждена Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В этом году вместе с президентом ветеран примет участие в параде на Красной площади.

Читайте также:

Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году

Губернатор Воробьёв сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Воробьёв сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов
#андрей воробьёв
#губернатор
#ветеран
#великая отечественная война
#медсестра
#история
#день рождения
#поздравление
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приставам разрешат использовать огнестрельное оружие против должников
В правительстве России поддержали проект о праве всех судебных приставов применять оружие
15 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минюст Российской Федерации разработал законопроект, предоставляющий сотрудникам службы судебных приставов право применять огнестрельное оружие в отношении гражданских лиц.
На данный момент только силовым подразделениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП) принадлежит такое право.

В тексте отмечается, что предложенные изменения не нарушают прав и законные интересы человека и гражданина, так как применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регулируется. Документы, содержащие такие положения, доступны в RTVI.

Также подчеркивается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку.

Предложенные изменения в закон также предусматривают обязанность сотрудников уведомлять прокурора в течение суток в случае получения гражданином ранения или смерти в результате применения подобных мер судебными приставами.

Читайте также:

Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие

Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности
#изменения
#фссп
#закон
#документы
#сотрудники
#право
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учителя раскритиковали идею Минпросвещения о введении уроков гольфа в школах
Заслуженный учитель РФ Снегуров призвал вводить в школах ГТО вместо гольфа
15 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Гольф включат в школьную программу по физкультуре c 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.
Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу этого нововведения.

«Я считаю эту инициативу необоснованной, поспешной и совершенно звучащей как будто из другого пространства, находящегося даже не по соседству со сферой образования. У нас школьная программа перегружена. Мы слышали выступление президента, который нам рекомендует заняться сокращением нагрузок на ребенка. При этом мы видим тут же такую инициативу. Может, чиновники высшего звена считают, что это уроки разгрузки, отдыха, переключения деятельности, но я хочу их разочаровать: любой урок, даже физкультура, — это воспринимается как урок», — поделился эксперт.

По сообщению ведомства, гольф сформирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность), однако педагог-специалист уверен, что этот перечень качеств искусственно притянут к игре в гольф.

«Этот перечень совершенно искусственно притянут к гольфу. Гольф — это не коллективная игра. К тому же, здесь нужны огромные поля с травой и лунками, если это не симуляция. Гольф — неплохой вид спорта какого-то досуга на целый день, там часы должно занятие длиться. А если просто в зале на дощатом полу клюшкой бить, то это будет не гольф. У нас дети двигаться толком не могут, координации нет, надо заниматься простейшими упражнениями. Например, ГТО. Это обосновано и соответствует запросу мира детства» — сказал собеседник.

В заключении Александр Снегуров сказал, что гольф – это элитарный, аристократический вид спорта, рассчитанный на подготовленного индивидуума, а в школах в таком случае лучше ввести хоккей, греко-римскую борьбу, русскую борьбу или самбо.

Также известно, что в школьной программе появятся скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, компьютерный спорт и другие виды спорта.

Читайте также:

В Минпросвещения решили исключить обществознание из программы 6-8 классов

Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

Минпросвещения РФ поддержало идею включить в школьную программу SHAMAN и «Любэ»
#учитель
#хоккей
#дети
#гто
#егэ
#физкультура
#гольф
#игра
#уроки
#программа
#минпросвещения
#чиновники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф