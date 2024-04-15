Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень экстремистов

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Росфинмониторинг включил театрального режиссера Евгению Берковича и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов.
В реестр внесли персональные данные Петрийчук Светланы Александровны (дата рождения: 22 апреля 1980 года, место рождения: село Лебединовка Киргизской ССР) и Берковича Евгении Борисовны (дата рождения: 29 апреля 1985 года, место рождения: Ленинград).
Также в реестр была включена запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).
Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Они были задержаны в мае 2023 года, а затем арестованы, и до сих пор находятся в СИЗО. Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол», созданный Берковичем по сценарию Петрийчук.
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Также в реестр была включена запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).
Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Они были задержаны в мае 2023 года, а затем арестованы, и до сих пор находятся в СИЗО. Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол», созданный Берковичем по сценарию Петрийчук.
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Артем Кузьмин