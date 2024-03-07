Режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Замоскворецкий суд Москвы до 10 апреля продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, пишет РИА Новости.
Напомним, что Евгения Беркович была задержана вместе с драматургом Светланой Петрийчук в мае прошлого года. В их отношении было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». По сюжету русские героини знакомились с представителями радикального режима и уезжали с ними в Сирию.
Как считает эксперт-криминалист ФСБ Светлана Мочалова, Беркович и Петрейчук романтизировали образ террориста, чтобы представить его более привлекательным для женщин. Сотрудник ФСБ обвинила авторов спектакля в дискриминации русских мужчин, а также подчеркнула, что представленный в постановке шариатский брак подразумевает то, что женщина больше никогда не сможет вернуться к привычной традиционной семейной жизни.
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