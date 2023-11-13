РИА Новости: Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом пишет корреспондент РИА Новости в египетской столице.

По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель.



