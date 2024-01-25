РИА Новости: Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело

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Против проводницы, которая выбросила из поезда в Кирове погибшего позднее кота Твикса, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По какой статье возбуждено дело, собеседник РИА Новости не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.
Напомним, инцидент с Твиксом произошёл 11 января в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. В какой-то момент он выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кому из пассажиров принадлежит кот. После того, как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы. Поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.
В поисках животного участвовали почти шесть тысяч волонтёров. Нашли Твикса 20 января неподалёку от железной дороги. Он замёрз насмерть. К тому же на шее и плече кота были следы зубов дикого животного.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.
За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.
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«На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота)», — сообщает Telegram-канал «Твикс. Информация от хозяина».
В поисках животного участвовали почти шесть тысяч волонтёров. Нашли Твикса 20 января неподалёку от железной дороги. Он замёрз насмерть. К тому же на шее и плече кота были следы зубов дикого животного.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.
За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.
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Опубликовано видео побега кота Твикса, выброшенного проводницей
Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Артем Путинцев