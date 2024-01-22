Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса, который был выброшен проводницей из поезда. Об этом пишет телеграм-канал СКР.
Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.
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Екатерина Коршунова