Опубликовано видео побега кота Твикса, выброшенного проводницей

Опубликована видеозапись, снятая на камеру наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Видео публикует телеграм-канал Mash.
По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.
За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.
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