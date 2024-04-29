Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы

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Рыбак обнаружил «вражеский дрон-разведчик», который оказался коптером съёмочной группы режиссёра Егора Кончаловского. Об этом пишет Mash.
Инцидент произошёл в районе санатория МВД в Одинцовском районе Москвы. Мужчина сообщил о находке спецслужбам. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили место и изъяли находку.
В результате выяснилось, что коптер принадлежит съёмочной группе. Аппарат за 1,7 миллион рублей потеряли в конце февраля текущего года во время съёмок фильма «Авиатор». Было объявлено вознаграждение.
Полиция передала съёмочной группе потерянный коптер, однако деньги рыбак не получил.
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В результате выяснилось, что коптер принадлежит съёмочной группе. Аппарат за 1,7 миллион рублей потеряли в конце февраля текущего года во время съёмок фильма «Авиатор». Было объявлено вознаграждение.
Полиция передала съёмочной группе потерянный коптер, однако деньги рыбак не получил.
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Анастасия Чинкова