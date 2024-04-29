Рыбак обнаружил «вражеский дрон», который оказался коптером съёмочной группы

На неделе с 29 апреля по 5 мая всем знакам зодиака благоприятно заводить знакомства. Вместе с новыми людьми придёт и новый важный опыт. Лучше не лениться и быть активными. В деловой сфере нужен компромисс. Необходимо опираться на уже имеющийся опыт и достижения. В любви главными будут чувства. Надо к себе прислушаться и не упустить момент. В вопросах здоровья необходимо отдохнуть и выспаться.