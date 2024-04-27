Российский военный сбил украинский дрон с помощью мешка картошки

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Российский военный сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком с картошкой, передает «Российская Газета».
На кадрах беспилотник летит на небольшой высоте. В какой-то момент он попадает в поле зрения солдата. Не растерявшись, боец бросил в дрон мешок с картошкой. После этого дрон взорвался. Одежда солдата загорелась, но он потушил ее, убегая.
По данным СМИ, умелый солдат был родом из Узбекистана.
Ранее боец с позывным Ванек из Александрийской гвардейской бригады заявил, что поймал гигантский украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. По его словам, он и его сослуживцы поймали беспилотник, а затем сбили его.
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По данным СМИ, умелый солдат был родом из Узбекистана.
Ранее боец с позывным Ванек из Александрийской гвардейской бригады заявил, что поймал гигантский украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. По его словам, он и его сослуживцы поймали беспилотник, а затем сбили его.
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Александр Климов