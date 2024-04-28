Около десятка беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега

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Как сообщается на сайте Региональной службы безопасности Министерства обороны Московской области (ГУРБ МО), после схода снега в лесах Подмосковья было обнаружено около 12 беспилотников.
По данным ведомства, любителей отдыха на природе могут ожидать «неприятные сюрпризы».
Эксперты предупредили, что такие беспилотники представляют угрозу безопасности.
Ранее беспилотник самолетного типа был обнаружен сельскохозяйственным производственным кооперативом в Ульяновской области.
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«Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) », – подчеркнули в управлении.
Эксперты предупредили, что такие беспилотники представляют угрозу безопасности.
Ранее беспилотник самолетного типа был обнаружен сельскохозяйственным производственным кооперативом в Ульяновской области.
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Александр Климов